Nubifragio a Genova, voli dirottati a Pisa e Milano a causa del maltempo

Genova. La grossa perturbazione prevista in arrivo sulla Liguria per la giornata di oggi è arrivata puntuale nel corso della mattinata, portando con se nubifragi e forte vento che si sono abbattuti su tutto il territorio regionale.

Diverse le segnalazioni di allagamenti segnalati dai lettori di Genova24, anche se al momento non ci sarebbero situazioni di particolare criticità. A patire i maggiori disagi, per ora, solamente il traffico aereo con diversi voli dirottati su altri aeroporti o decolli ritardati.

Sul sito dell’aeroporto Cristoforo Colombo la situazione in tempo reale: sull’aeroporto di Pisa sono stati dirottati i voli in arrivo da Bruxelles e Napoli di Ryanair (previsti rispettivamente alle 9,50 e 1130), mentre a Milano Linate è stato spostato l’atterraggio del volo proveniente da Roma delle 10.17 di Ita Airway.

Segnalato in ritardo l’arrivo del volo proveniente da Milano Linate delle 12.40, mentre, per quanto riguarda i decolli si segnalano ritardi per Roma Fiumicino (Ita Airways) e Amsterdam (Klm). Ovviamente al momento non presenti in partenza i voli per Bruxelles e Napoli