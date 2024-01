Noli, rifiuti abbandonati o lasciati fuori dai bidoni: controlli della polizia locale

Noli. Anche quest’anno a Noli sono ripresi i servizi di contrasto ai fenomeni di abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale, compresi quelli lasciati appena al di fuori dei contenitori preposti nelle isole ecologiche. Lo comunica in una nota il Comandante del Servizio di Polizia Locale di Noli.

Tali servizi, come in occasione di quello svoltosi nella mattinata del 28 gennaio, saranno effettuati con regolarità in collaborazione con gli operatori di “Servizi Ambientali Territoriali s.p.a.”, la quale, come noto, si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio cittadino.

L’attività di controllo ha lo scopo di tutelare il decoro degli spazi cittadini, verificare il corretto comportamento degli utenti circa la separazione dei rifiuti e di individuare ulteriori condotte illecite di evasione delle imposte.