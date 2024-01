Nel savonese 5 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2023. Cresce il turismo outdoor, ma quasi inesistente quello culturale

Savona. Cinque milioni di presenze (in linea con lo scorso anno) in provincia di Savona nei primi dieci mesi dell’anno e cresce il turismo outdoor, ma . I flussi turistici sentono ancora la stagionalità, ma la permanenza è più lunga che nelle altre province. E’ quanto emerge dall’indagina svolta dall’osservatorio provinciale del settore turismo presentata questa mattina nella sede di Confcommercio. L’indagine è stata svolta con questionari online sottoposti a imprese e lavoratori.

“La stagionalità influenza il lavoro in questo settore. Incide sulla precarietà e sulla formazione. Bisogna cercare di lavorare tutto l’anno. Nella micro impresa è difficile impostare standard di processo produttivo o marketing. Se non si creano sistemi di protezione rischiano di sparire”, ha commentato Roberto Vegnuti.

Nel 2023, come negli anni scorsi, gli italiani sono il 71%. Per il 33% delle imprese i clienti sono aumentati e per il 28% sono diminuiti. Sono i dati emersi dall’indagine avvenuta nel periodo ottobre-dicembre 2023. Percentuali analoghe sono state riferite per i guadagni. I costi sono aumentati per l’85% delle imprese (fino al +20%).

Per quanto riguarda l’occupazione, il 21% delle imprese ha visto un aumento della forza lavoro, invece, per il 70% è rimasto stabile. Il 40% delle attività ha avuto difficoltà a reperire il personale per la stagione, tra le principali motivazioni la mancanza di persone disponibili a lavorare in questo settore, nei giorni festivi, manca la competenza e l’esperienza. Il personale si trova anche tramite i social network e i centri per l’impiego.

Nelle attività dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) si concentrano i giovani, nelle strutture alberghiere l’età dei dipendenti si alza.

“Vogliamo che si prenda atto – commenta Pasquale Tripodoro, presidente dell’EBTurismo Savona rappresentante dei datori di lavoro – dell’importanza delle imprese del settore, del turismo, accoglienza, pubblici esercizi, intrattenimento, stabilimenti balneari in provincia. Il turismo è in espansione e la nostra provincia ha incominciato a intercettare maggiori flussi di turisti stranieri”