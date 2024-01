Nel 2024 aumentano i biglietti, ma non gli abbonamenti dei treni. I pendolari: “Bene, ma il Ponente è isolato”

Liguria. Anno nuovo tariffa nuova. E anche con l’inizio del 2024 sono arrivati gli aumenti dei biglietti dei treni in Liguria. Dal 1 gennaio per andare a Genova, con partenza da Savona, si spende 6,10 euro, 30 centesimi in più rispetto a pochi giorni fa e 80 centesimi in più rispetto a un anno fa.

Se, da una parte, sono aumentati i biglietti, dall’altra, studenti under 26 che frequentano scuole o università in Liguria sono beneficiari di sconti e agevolazioni e sono rimasti invariati gli abbonamenti, un impegno a favore dei pendolari che usufruiscono del treno tutti i giorni.

Gli aumenti annuali – come è stato spiegato dalla Regione in più occasioni – sono previsti dal contratto di servizio firmato tra Regione e Trenitalia e “sono giustificati dall’aumento degli investimenti: in 10 anni è stato rinnovato quasi completamente il parco mezzi. Nel corso di quest’anno verranno consegnati i 5 treni restanti dei 48 oggetto del Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 tra Regione Liguria e Trenitalia che porterà ad abbassarne notevolmente l’età media: nel 2017 era oltre 25 anni”.

Quest’anno, quindi, un occhio di riguardo ai pendolari: “E’ un buon punto di partenza – commenta Mauro Serra, membro del Comitato Pendolari del Ponente – anche se chiaramente il problema che solleviamo è che chi non risiede a Genova non ha alcuna agevolazione. Avevamo la metropolitana gratuita in alcune fasce orarie, ora è gratis tutto il giorno ma solo per i genovesi“.

Si è parlato per anni di biglietto unico integrato a livello regionale, “ma sinora ancora nulla di fatto”, commenta amareggiato Serra. Evidenzia che il servizio ferroviario, però, presenta diverse criticità, in particolare per chi si sposta dal ponente ligure: “Sulla tratta Genova-Ventimiglia i treni sono obsoleti. Pop rock non arrivano a Ventimiglia, i Jazz grazie alla modifica della tensione elettrica, ma è un convoglio piccolo. Il ponente è tagliato fuori, non per colpa del binario unico. Ci sono pochi treni in circolazione sia regionali che Intercity o a lunga percorrenza. A levante il servizio è molto più capillare e omogeneo. Qui c’è un buco di 4 ore“.