“Museo Magiche Trasparenze chiuso sotto l’Epifania”: Porro (Lega) e Ciangherotti (Fi) all’attacco

Albenga. Museo delle Magiche Trasparenze chiuso sotto l’Epifania e scoppia la polemica ad Albenga. Ad innescarla i consiglieri di minoranza Cristina Porro (Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia).

“Abbiamo appreso con disappunto dagli operatori del turismo albenganese che il Museo delle Magiche Trasparenze a Palazzo Oddo è rimasto chiuso durante il ponte dell’Epifania e la scorsa settimana, nonostante l’arrivo di turisti ad Albenga”, hanno affermato i consiglieri di minoranza.

“Abbiamo incontrato i gestori di alcuni B&B del centro storico che hanno voluto informarci delle varie chiusure temporanee del Museo per la mancanza di personale disponibile per la gestione della mostra permanente del piatto blu”, hanno proseguito.

“Come amministratori comunali, riteniamo che la cultura sia un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra città e non si può pensare di risparmiare sul personale addetto al Museo per quadrare i bilanci della Fondazione. L’investimento nella cultura non solo arricchisce la vita dei cittadini, ma attira anche turisti e visitatori, contribuendo alla crescita economica della città”, hanno aggiunto ancora.

Quindi la richiesta diretta al primo cittadino: “Chiediamo al sindaco Tomatis di attivarsi immediatamente per garantire la riapertura del Museo delle Magiche Trasparenze e assicurare che i turisti e i visitatori possano godere appieno delle bellezze della città di Albenga”.