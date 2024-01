Minaccia, insulta e usa violenza sulla convivente per farsi dare continuamente denaro: arrestato dai carabinieri di Savona

Savona. Maltratta ripetutamente la convivente insultandola, usandole violenza fisica e minacciandola per farsi consegnare continuamente somme di denaro, senza mai restituirle, né spiegare per quali motivi gli servissero. Questi comportamenti, messi in atto da un 39enne originario dell’Europa dell’est residente a Savona, andavano avanti da quasi due anni, fino a quando la donna, temendo per la propria incolumità, non ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Savona.

Stanca della situazione, divenuta ormai insostenibile a causa delle continue e pressanti richieste di denaro accompagnate da violenze e minacce (richieste che avevano costretto la donna anche ad una forte esposizione debitoria), la donna ha raccontato la sua storia ai carabinieri di Savona, che hanno svolto le necessarie indagini raccogliendo precisi elementi di prova.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno richiesto all’autorità giudiziaria di Savona l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo responsabile dei comportamenti violenti.

I magistrati, concordando con le risultanze investigative raccolte dall’Arma, hanno emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Savona.

L’attività dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine episodi di violenza in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime.