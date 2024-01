Milleproroghe, il mondo agricolo ligure e savonese: “Agevolazioni fiscali e sostegno agli under 40”

Cia Liguria ha rivolto un appello ai parlamentari regionali in merito al decreto Milleproroghe e ai provvedimenti per le filiere agricole, con la richiesta di possibili emendamenti. Il presidente Stefano Roggerone ha evidenziato nella sua missiva le attese del settore.

Il decreto va a toccare diversi settori e contiene una serie di disposizioni cruciali, alcune confermate dal “Milleproroghe” 2023, altre ulteriori necessarie da inserire. Particolare attenzione è stata dedicata all’agricoltura, nel cui settore il decreto ha confermato la proroga al regime di sostegno agricolo fino al 31 dicembre 2024.

“La situazione del comparto è nota: una annata pesante per effetto di condizioni climatiche avverse, lo sviluppo di fitopatie sempre più aggressive e, per completare il quadro, uno scenario internazionale – aggravato dalla tensione nel Mar Rosso e la semichiusura del canale di Suez – che hanno determinato e determinano una ulteriore crescita dei costi di produzione a fronte di prezzi all’ origine, che non hanno la stessa dinamica”.

“Per queste ragioni CIA -Agricoltori Italiani durante l’audizione sul decreto Milleproroghe, ha ribadito le proprie richieste al Governo:

– Mantenere il credito d’imposta sul gasolio agricolo

– Confermare esenzione Irpef per i terreni agricoli, elemento particolarmente significativo in una Regione come la nostra, che sconta da anni le tariffe catastali più alte d’Italia per le aree floricole.

– Mantenere l’esonero contributivo per gli under 40

– Proroga della misura “Più impresa” dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda o ampliare la propria attività

“Si tratta a fronte per altro, di una pressoché totale assenza di interventi significativi nelle aree colpite da calamità, di un insieme di azioni a sostegno del settore che riteniamo indispensabili ad alleggerire una condizione veramente critica, fornendo un segnale concreto di attenzione al settore”.

“Certi dell’attenzione confidiamo in un concreto impegno, restando a disposizione per quanto fosse utile ad approfondire i temi posti” conclude il presidente regionale della Cia Agricoltori Italiani.

Per Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale: “L’auspicio è l’approvazione di ulteriori emendamenti, come l’esenzione alla tassazione Irpef per il rettiti dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché la conferma dell’esenzione contributiva per i giovani imprenditori neo insediati fino al 31 dicembre 2024”.

Tra le disposizioni già previste per il 2023 e che dovrebbero essere recuperate ci sono, tra le altre, l’accisa ridotta per i piccoli birrifici anche per il 2024, oltre all’ampliamento dell’ambito di operatività della proroga per la revisione delle macchine agricole: “Ricordiamo infine,” concludono Boeri e Rivarossa, “un’altra proroga urgente e fondamentale: quella di allungare il periodo transitorio dell’effettiva operatività del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali”.