“Mi vuoi sparare? Ti prego non farlo. Ti amo, te lo giuro”: ecco il dialogo prima dell’omicidio di piazza della Nazioni

Savona. “Cosa stai facendo? Hai una pistola? Mi vuoi sparare?“, “Sì”, “No, ti prego non farlo. Ti prego, non farlo. Ti amo, te lo giuro. Ti amo“. E’ la conversazione tra Safayou Sow e Danjela Neza pochi minuti prima dell’omicidio avvenuto vicino ai giardini di piazza delle Nazioni nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2023. Nel corso delle indagini la registrazione della discussione è stata ritrovata dai poliziotti della squadra mobile nel cellulare della ragazza. I due giovani si trovavano a bordo dell’auto di Sow parcheggiata quando dopo i tentativi di lui di ritornare insieme, il ragazzo è sceso dall’auto e ha preso la pistola che aveva riposto poche ore prima nel bagagliaio della sua auto.

Oggi nel’aula magna del tribunale di Savona, in Corte d’Assise, l’audizione dei testi nell’ambito del processo che vede imputato Safayou Sow, accusato di omicidio e porto abusivo di armi con l’aggravante della premeditazione e del legame sentimentale. L’uomo lo scorso maggio avrebbe ucciso, sparandole alla testa, Danjela Neza, 29 anni, di origini albanesi in piazza delle Nazioni. I due avevano litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa, detenuta irregolarmente, era tornato dalla giovane e le aveva sparato. Poi aveva telefonato il 112 e ha detto: “Ho sparato a una donna, venitemi a prendere”. Dall’analisi dei telefoni la polizia ha trovato i giorni precedenti all’omicidio, Sow ha cercato in più momenti su internet “come sparare”.

“Il ragazzo era geloso e ossessionato dalla fine della relazione. Aveva sottoposto Danjela e i gestori del ristorante a un aut aut: o lavorava lei o lui. Non voleva condividere il lavoro perchè non sopportava al sua presenza. Durante l’interrogatorio l’imputato ha confermato di aver seguito la ragazza e averle controllato il cellulare, oltre ad avere fotografato le parti intime della donna e averla ricattata”, ha riferito in aula il dirigente della squadra mobile Vito Innamorato.

Relativamente all’arma, i poliziotti della Squadra Mobile, dopo un’articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno arrestato Agostino Scalise detto Yuri, cinquantenne italiano, pregiudicato, già noto alle cronache per aver ucciso 20 anni fa Renato Rinino. L’uomo è stato accusato di aver ceduto la pistola con la matricola abrasa, completa di munizioni.

Il dirigente Innamorato giunto sul posto poco dopo il tragico episodio, ha ripercorso, questa mattina in aula, la chiamata al numero unico di emergenza fatta da owu e ha descritto la scena del crimine. Sul posto sono stati trovati due bossoli e tre cartucce inesplose. “Nell’immediatezza – ha spiegato Innamorato – l’uomo è stato accompagnato in questura e sottoposto a interrogatorio. Successivamente sono state acquisite le immagini di videosorveglianza private e comunali per ricostruire la dinamica dei fatti e i percorsi di vittima e autore dell’omicidio. Sono state sentite 5 persone nell’ambiente familiare e lavorativo al fine di ricostruire le abitudini di vta dell’indagato per capire le motivazioni alla base del gesto e acquisire informazioni sulla provenienza dell’arma. Emergeva una persona affidabile nel lavoro che da lavapiatti era diventato secondo cuoco, molto riservata”.

I poliziotti della squadra mobile hanno analizzato i cellulari (Samgung e Huawei di Sow e Iphone di Neza) e ricostruito tramite l’analisi dei telefoni e anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, i mesi precedenti all’omicidio. “La relazione sentimentale – ha detto l’ispettore Leonardo Digilio – era iniziata ad aprile 2022, anche se si conoscevano già da tempo perchè lavorano nello stesso posto. L’uomo aveva cominciato a sospettare dopo qualche mese che la donna avesse relazione con altri uomini”.