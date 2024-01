Liguria. Correnti umide meridionali nei bassi strati interesseranno la nostra regione nei prossimi due giorni portando un aumento della nuvolosità e qualche pioviggine nella giornata di domenica. Miglioramento durante la giornata di lunedì.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 13 gennaio avremo al mattino banchi di nubi basse non serrate interesseranno i settori costieri del centro-levante ed i rilievi retrostanti, più soleggiato il tempo sui versanti padani ed agli estremi della regione. Nel pomeriggio il cielo diverrà molto nuvoloso per nubi medio-basse su gran parte della regione, specie dal savonese verso levante, dove in serata non si esclude qualche pioviggine. Permarranno schiarite su Alpi Liguri, imperiese e Bormida occidentale.

Venti da deboli a moderati meridionali. Mare da poco mosso a mosso. Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime sul settore centro-orientale, stazionarie su imperiese: sulla costa minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 10 e 12 gradi; all’interno minime tra -1 e 6 gradi, massime tra 4 e 8 gradi.

Domenica 14 gennaio schiarite su Alpi Liguri, Bormida occidentale ed imperiese. Cielo molto nuvoloso altrove con rischio di pioviggini lungo le coste in corrispondenza degli addensamenti più compatti. Nevischio sui rilievi oltre i 1300-1400 metri.

Venti moderati tra sud e sud-ovest. Mare generalmente mosso. Temperature in calo nei valori massimi.

Lunedì 15 gennaio un po’ di nubi sparse sulla Liguria, più intense nelle aree interne senza fenomeni, ventilazione in rotazione a nord e temperature stabili.