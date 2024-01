Liguria. Blandi flussi umidi nei bassi strati determinano ancora tempo perturbato senza fenomeni di rilievo, in attesa della perturbazione di origine atlantica in arrivo nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: al pomeriggio rinforzi di scirocco su Golfo Tigullio e Golfo Paradiso, e di tramontana su genovese e savonese.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata ci aspettiamo un graduale aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio atteso cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso praticamente ovunque, e non escludiamo qualche sgocciolio.

Venti: al mattino moderati da nord-est, dal pomeriggio rinforzi di scirocco su Golfo del Tigullio e Golfo Paradiso, e di tramontana su genovese e savonese. Mari: mosso o molto mosso a levante al mattino. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo, specie lato entroterra. Costa: Min: +4/+8°C – Max: +9/+13°C; interno: Min: +0/+5°C – Max: +5/+9°C.

MERCOLEDì 17 GENNAIO: molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni a tratti anche intense soprattutto sul centro-levante ed in particolare nella seconda parte della giornata, nevose in Val d’Aveto dai 1000-1100m in su.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali su genovese e savonese; forti da sud sul levante. Mari: in graduale aumento fino a molto mosso. Temperature: in calo specialmente nei valori massimi.

GIOVEDì 18 GENNAIO: a levante residui fenomeni nelle prime ore del mattino in miglioramento già in mattinata. Nel resto della regione cielo parzialmente nuvoloso. Temperature in ripresa.