Liguria. Ancora alta pressione dominante e condizioni di stabilità su tutta la nostra regione. Saranno ancora probabili nubi basse lungo le coste nell’arco della giornata di venerdì 26 gennaio. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cieli nuvolosi per la presenza di nubi basse prevalentemente sul versante costiero, cielo da sereno a velato nelle aree interne. Mare di nubi oltre gli 800-1000 metri, lato costa. Al pomeriggio velature più spesse delle aree interne, maggiori schiarite sulla costa dove le nubi basse diverranno meno serrate.

Venti: variabili e di deboli intensità. Mari: calmo. Temperature: stazionarie le minime, in contenuto calo le massime nelle aree interne. Costa: Min: +7/+11°C – Max: +12/15°C; interno: Min: +1/+7°C – Max: +10/+16°C.

SABATO 27 GENNAIO: cielo sereno ovunque a parte qualche nube bassa residua sotto costa o al largo, in via di attenuazione. Venti: deboli in prevalenza da nord. Mari: calmo. Temperature: in lieve aumento le massime lungo le coste.

DOMENICA 28 GENNAIO: un po’ di nubi sui versanti padani occidentali, sereno altrove, temperature in calo specie nelle aree interne.