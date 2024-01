Maltempo, la neve mette in difficoltà i camion in A6: traffico rallentato tra Ceva e Millesimo

Millesimo. Primi disagi a causa della nevicata in atto sull’A6. Nel tratto tra Ceva e Millesimo, in direzione Savona, i fiocchi da poco caduti hanno causato rallentamenti, a causa di un mezzo pesante in difficoltà perché in transito con pneumatici non adeguati.

Verso Torino il traffico, per ora, sta procedendo senza particolari intoppi. Si segnala una moderata precipitazione, a tratti nevosa, specie nei pressi di Priero e in corrispondenza con la vecchia uscita di Montezemolo.

Proprio nel comune piemontese sul confine con la Liguria si registrano deboli cumuli, destinati ad aumentare nelle prossime ore.