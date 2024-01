Loano non solo mare, l’11 gennaio escursione a Pietra Ligure

Loano. Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 11 gennaio è in programma un’escursione a Pietra Ligure. La visita è stata organizzata con il supporto del sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e vedrà la partecipazione di uno storico esperto della città, Gianni Cenere.

I partecipanti si troveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da Loano si percorre la via Aurelia fino a Pietra Ligure. Le auto verranno lasciate nel parcheggio Geddo (ex campo sportivo).

L’escursione inizierà alle 9 circa. Lasciato il parcheggio ci si immette sulla bella passeggiata a mare, recentemente rimessa a nuovo e ricca di moderni monumenti, e si entra poi nel centro storico, dove si visita la chiesa dell’Annunziata (all’interno alcuni Cristi processionali fra i più grandi della Liguria) e successivamente, percorrendo i caruggi centrali, si arriva alla scenografica piazza di San Nicolò, con una breve visita all’omonima Basilica. Dalla piazza si raggiunge quindi la caratteristica Rocca del Castello, un grosso masso roccioso che ha dato il nome alla città e sul quale si eleva una medioevale struttura difensiva, cui potremo accedere e salire sulla terrazza sommitale. Dopo la Rocca si lascia il centro città con un percorso che attraversa l’interessante e ricco Parco Botanico (poco conosciuto, ma assolutamente meritevole di una visita), risale con un panoramico stradello il colle del Trabocchetto, attraversa il Parco dell’Asinolla, che ospita asini e cavalli, e raggiunge infine la frazione di Ranzi, con le sue caratteristiche borgate affacciate sul mare. Qui (alle 13 circa) si potrà consumare il pranzo al sacco in una struttura comunale attrezzata e messa a disposizione. Il ritorno avverrà con un facile e tranquillo itinerario che ricalcando in parte ed abbreviando il percorso dell’andata, ci riporterà alle nostre auto.

La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario a semianello, con difficoltà T ed un dislivello di 150 metri circa. I capigita sono: Mario Chiappero, Bruno Richero, Renato Garolla e Beppe Peretti.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.