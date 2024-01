Loano, dopo 153 anni chiude la storica ferramenta Montaldo

Loano dice addio ad un’altra delle sue attività storiche. Anzi, forse una delle più longeve dell’intera provincia di Savona. Pochi giorni fa, infatti, ha definitivamente cessato la propria attività la Ferramenta Montaldo di via Garibaldi, che solo nel 2020 aveva festeggiato i suoi 150 anni di vita.

L’impresa era stata avviata nel lontano 1870 dall’allora 23enne Giovanni Montaldo, detto Gingetto (soprannome poi passato ai suoi eredi). Lattoniere di professione, Gingetto non gestiva solo una rivendita di articoli da ferramenta, ma realizzava anche impianti e pompe di vario genere. La famiglia è ancora in possesso di alcune fatture risalenti alla fine del XIX secolo.

La longevità dell’attività (e anche e soprattutto di Giovanni stesso) è ben testimoniata da un articolo della “Gazzetta di Loano” del 1930 in cui viene raccontato che Gingetto, a dispetto delle sue ormai 83 primavere, ancora “dirige e sorveglia con passione e passa buona parte del suo tempo al lavoro” nella propria bottega.

Giunto al termine della sua carriera, Giovanni Montaldo ha ceduto la propria attività ai due figli maschi, Carlo e Vincenzo (una terza figlia si chiamava Angela). Questa è poi passata al figlio di Vincenzo, Giovanni, e in seguito ai tre figli di quest’ultimo, Vincenzo, Cesare e Luigi. Poi la ferramenta è passata al figlio di Vincenzo, Jacopo, che ha rappresentato quindi la quinta generazione.

Dopo il negozio di giocattoli Gi&Cri, dunque, la città dei Doria perde un altro dei punti fermi del suo commercio.

“Purtroppo – spiega l’attuale titolare, Jacopo Montaldo – abbiamo dovuto fare i conti con la realtà. L’e-commerce, i grandi centri ed il fatto che ormai le ditte edili si riforniscono direttamente dai rappresentanti delle aziende (che consegnano i materiali in cantiere) stanno decretando la scomparsa di attività come la nostra. Per continuare avremmo dovuto effettuare investimenti importanti, ma il periodo è difficile e perciò abbiamo deciso di lasciare. Dal 2008 ad oggi la situazione economica globale si è sempre più aggravata; se in più ci aggiungiamo anche la pandemia… E anche la piazza di Loano è cambiata negli ultimi anni. In alta stagione le cose vanno bene, ma in bassa stagione le soluzioni scarseggiano”.

E così dopo 150 anni lo storico locale di via Garibaldi (con affaccio anche su corso Roma) di proprietà della famiglia resterà chiuso e vuoto: “Ma ci piacerebbe potesse vivere una nuova vita – spiega ancora Jacopo – Purtroppo non ero nelle condizioni di ristrutturarlo, ma spero che chi verrà dopo lo prenda a cuore e lo faccia vivere ancora, rendendolo nuovamente il luogo di ritrovo che è sempre stato. Per me la ferramenta è stata come un caruggio o una piazza del centro storico. Anzi, in certi periodi della mia vita è stata casa più quella che non un appartamento. Ci mancava solo ci entrassi in ciabatte… Ci ha sempre dato l’opportunità di interagire con i nostri amici e concittadini in un modo diverso e particolare. Spero che chi verrà dopo lo faccia tornare ad essere anche questo”.

“Per quanto riguarda noi, io e mia moglie abbiamo entrambi un diploma magistrale. In questo periodo c’è una certa richiesta di supplenti, quindi proveremo a buttarci in quel settore. Ovviamente abbiamo anche altre competenze, dopo tanti anni dietro al bancone. Quindi un’altra possibilità potrebbe essere quella di lavorare come rappresentanti, sempre nel settore della ferramenta. Vedremo. Come diceva Charles Darwin, per sopravvivere bisogna adattarsi all’ambiente”.