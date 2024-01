Il Centro aiuto vita ingauno saluta suor Valeria del Santo Natale

Albenga/Ceriale. Il Centro aiuto vita ingauno saluta con affetto e riconoscenza suor Valeria, la responsabile dell’istituto Santo Natale di Ceriale, che dopo 30 anni di servizio presso la struttura, torna in pensione nella casa madre di Torino.

Suor Valeria ha dedicato la sua vita all’accoglienza e alla cura dei bambini in affido, allontanati dai genitori per ordine del tribunale dei minori. Grazie a Lei, a Ceriale era stata installata nel 2005 la Culla per la vita per permettere di accogliere in totale sicurezza un bimbo che i suoi genitori non possono purtroppo tenere con sé.

“Con la sua persona mite e materna, ha saputo trasmettere loro amore, fiducia e speranza, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e di integrazione sociale” afferma Ginetta Perrone vice presidente del Centro aiuto vita ingauno.

“Il Centro aiuto vita ingauno, che collabora da anni con l’istituto Santo Natale, esprime la sua gratitudine a suor Valeria per la sua grande testimonianza di vera accoglienza, che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tanti bambini e di tante famiglie” conclude Ginetta Perrone.