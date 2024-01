Liquidazione Cooperarci, nominato il commissario. Gli ex dipendenti: “Aspettiamo ancora il Tfr”. Gengo: “Nessuno lasciato a casa”

Savona. C’era una volta Cooperarci. La cooperativa sociale, fondata nel 1983 da un gruppo di assistenti sociali e educatori attivi presso l’ARCI Ragazzi di Savona, per 40 anni ha garantito sul territorio servizi socioeducativi, culturali e sportivi, per anziani, disabili, minori e migranti. Servizi che oggi vengono erogati sotto un altro “cappello”: per la maggior parte è quello dell’impresa sociale Anteo di Biella, per alcuni servizi è invece quello del Cres (il consorzio che univa Cooperarci al Faggio).

La parola “fine” per la Onlus savonese è arrivata lo scorso 7 dicembre, con la messa in liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore (la dottoressa Laura Edvige Bordoli di Como). L’iter, però, ha origini antiche: già il 1 agosto 2022 i lavoratori avevano iniziato a passare sotto Anteo, che aveva affittato il ramo d’azienda per garantire la continuità dei servizi. Mentre nella primavera del 2023 era partita la liquidazione volontaria della cooperativa. Un mese fa, come detto, lo step definitivo.

Se la crisi del Faggio, scoppiata nel 2015/16, si era conclusa con un piano di risanamento da “lacrime e sangue” che alla fine aveva salvato l’azienda, per Cooperarci – almeno come azienda autonoma – non c’è stato nulla da fare. L’ultimo, disperato tentativo a ottobre 2021, con una ricapitalizzazione che aveva richiesto un versamento da parte dei lavoratori-soci. Inutilmente, dato che nell’estate successiva è iniziata la lunga transizione verso Anteo.

Diverse le cause che hanno portato alla messa in liquidazione (il termine “fallimento” è improprio nel caso di una cooperativa): “La crisi degli ultimi anni è stata fatale – racconta Laura Gengo, ex presidente di Cooperarci e oggi proprio in Anteo come direttrice per la Liguria – Alla base soprattutto le perdite sui servizi soprattuto durante la pandemia e il periodo post Covid, e problemi di liquidità derivanti da alcuni crediti che sono risultati molto difficili da incassare“.

E oggi, a più di due anni da quella ricapitalizzazione e a quasi un anno dalla messa in liquidazione volontaria, alcuni ex lavoratori manifestano tutto il loro malcontento. “Chi si è ‘sistemato’ – accusano in una lettera a IVG – non si è preoccupato minimamente del Tfr, che ad oggi non abbiamo ancora ricevuto, né delle quote sociali, versate per salvare l’azienda e andate perdute“. Parole contenute in uno sfogo amaro “da parte di quei soci – scrivono – che veramente hanno lavorato lì una vita, senza guardare lo straordinario, la domenica, il giorno di festa“.

Dal canto suo, Gengo rivendica gli sforzi fatti per non lasciare a casa nessuno: “I lavoratori sono stati messi tutti ‘in salvo’ – spiega – assorbiti o da Anteo, che ha rilevato la gran parte delle attività, o dal Consorzio Cres per quelle, come la Rsa Noceti, rientrate in quest’ultimo. Anche durante il periodo di messa in liquidazione volontaria le attività non si sono mai fermate, grazie a degli affitti di ramo d’azienda. Certo, le quote sociali sono andate perse. Ed è vero che vanno ancora pagati i Tfr, per i quali non c’erano i soldi. Ma gli accordi sindacali hanno permesso di trasferire tutti i quasi 450 dipendenti: chi lavorava su un sito è stato formalmente licenziato e poi riassunto dall’azienda a cui è stato trasferito il relativo servizio. Inizialmente avevo lavorato a un accordo che trasferisse tutti i servizi in Anteo, ma non è stato possibile concluderlo perché erano coinvolti anche altri soggetti consortili”.