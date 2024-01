Liceo del Made in Italy, il Della Rovere di Savona è una delle due scuole liguri pronte ad istituirlo

Savona. Il liceo Della Rovere di Savona e l‘istituto statale Firpo-Buonarroti di Genova sono le uniche scuole liguri ad aver deliberato di attivare dal prossimo anno scolastico 2024-2025 il liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo scolastico varato dal governo Meloni in sostituzione dell’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane. Lo ha rivelato oggi in consiglio regionale l’assessora alla Scuola Simona Ferro in risposta a un’interrogazione presentata da Pippo Rossetti (Azione).

“Si tratta di un innovativo percorso liceale volto all’acquisizione da parte degli studenti degli strumenti necessari per la ricerca e per l’analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. L’intento è proprio quello di valorizzare e promuovere le nostre eccellenze – ha ricordato l’assessora Ferro, esponente di Fratelli d’Italia -. Ci tengo a sottolineare l’importanza di questo nuovo strumento, perché istituire un liceo che prepari una nuova classe dirigente ad occuparsi delle eccellenze italiane nel mondo non solo è utile alla nostra economia nazionale ma anche alla nostra cultura”.

Il nuovo percorso di studi, varato a fine dicembre, è stato presentato dal ministro Giuseppe Valditara come un manifesto della nuova scuola “del merito” finalizzata a formare figure chiave per l’economia nazionale. Rispetto all’opzione economico-sociale in vigore, il piano di studi del biennio (l’unico finora approvato) prevede l’eliminazione totale degli insegnamenti di scienze umane (psicologia, antropologia, pedagogia e sociologia), l’abolizione totale del latino in favore di una seconda lingua straniera e un potenziamento delle ore di diritto ed economia.

Il termine per la richiesta di attivazione delle prime classi del liceo da parte delle istituzioni scolastiche interessate, da presentare contestualmente alla Regione e all’Ufficio scolastico regionale competente, era stato fissato al 15 gennaio. Ma poi, visto il numero molto scarso di adesioni a livello nazionale, il ministero ha deciso di prorogarlo fino al 18 gennaio. Ad oggi in Liguria gli istituti aderenti restano sempre due. “Aspettate i risultati e vedrete che anche il liceo del Made in Italy ha avuto dei risultati sicuramente soddisfacenti, certamente migliori rispetto a quanto alcuni nei giorni scorsi hanno sostenuto senza avere nemmeno la contezza dei dati”, ha replicato ieri Valditara.

“Segnalo che stanno proseguendo le interlocuzioni con l’Ufficio scolastico regionale e gli uffici di Regione Liguria al fine di predisporre la stipula dell’accordo che, nelle more dell’adozione del regolamento, consentirà l’attuazione e la costituzione delle classi prime del liceo del Made in Italy”, ha precisato l’assessora Ferro.