Le toilette a bordo sono fuori uso, per il treno Genova-Ventimiglia fermata prolungata per i bisogni dei passeggeri

Liguria. Le toilette di bordo non funzionano, quindi il treno è costretto a fermarsi un po’ di più per consentire ai passeggeri di espletare i loro bisogni. E’ successo su un regionale veloce tra Genova Brignole e Ventimiglia nella giornata di sabato 6 gennaio.

L’episodio è stato vissuto e raccontato da un politico locale, Mauro Gradi, coordinatore regionale ligure di +Europa. Il convoglio, dice l’avvocato, si è fermato per 10 minuti in più alla stazione di Imperia.

“Il trasporto ferroviario ligure non ha limiti di inadeguatezza: oggi, mi trovavo sul regionale veloce in partenza da Genova Brignole alle 11.35 e diretto a Ventimiglia, treno con una significativa presenza di viaggiatori, tenuto conto del giorno festivo”, scrive Gradi.

“Quando la realtà supera la fantasia: neanche un bagno funzionante in tutto il treno. La giovane capotreno non ha potuto far altro che avvisare i passeggeri della possibilità di utilizzare i bagni delle stazioni. E così, ad esempio, a Imperia il treno si è fermato 10 minuti per le esigenze fisiologiche di alcuni utenti: roba da terzo mondo!”, continua la denuncia.

“Mi chiedo: forse questo governo regionale non farebbe bene ad occuparsi un po’ di meno della questione del terzo mandato di Toti e un po’ di più di queste cose? Il trasporto ferroviario dovrebbe essere strategico e fondamentale per una regione turistica come la Liguria e per una realtà morfologica e viaria come quella ligure, con autostrade inadeguate e sature, oltreché care”, aggiunge Gradi.