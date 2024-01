Le poste di Carcare chiudono un mese per lavori, il sindaco Mirri infuriato: “Avvisati 3 giorni prima”

Carcare. Le poste di Carcare chiuderanno per lavori dal 21 gennaio al 21 febbraio. Una notizia che al sindaco di Carcare non è andata giù: “Il problema non riguarda i lavori che devono essere realizzati, ci mancherebbe – spiega Rodolfo Mirri -, quanto il metodo con cui ci è stata comunicata la notizia. Ci hanno fatto sapere della chiusura con appena tre giorni di anticipo”.

Secondo il primo cittadino, la temporanea chiusura delle Poste determinerà diversi disagi, soprattutto agli anziani del paese che a fine mese si recano negli uffici per ritirare la pensione: “È tutto il giorno che sto provando a contattare i dirigenti delle Poste per avere un confronto – sottolinea il sindaco -, ma non sono ancora riuscito a parlare con nessuno”.

“Probabilmente – conclude Mirri – a qualcuno non importa rispondere perché, forse, è noto che in questi casi i cittadini che riscontrano questi disservizi vanno subito a bussare alla porta del sindaco. Se fossero stati più corretti avrebbero avvisato l’amministrazione per tempo, in modo tale che avremmo potuto dare tempestiva comunicazione della chiusura dell’ufficio alla cittadinanza”.

Come riportato dalla comunicazione inoltrata al sindaco Mirri dal direttore della filiale di Savona, l’ufficio di Carcare chiuderà “per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale del Comune”. Durante la chiusura, i cittadini potranno usufruire dei servizi degli uffici di Altare, San Giuseppe, Ferrania e Cairo Montenotte.