Le nuove frontiere della neuro-tecnologia: dalla California a Genova nel

Genova. “Era nell’aria, aspettavamo questa notizia da un po’ e finalmente è arrivata. Elon Musk e la sua star-up Neuralink avevano ottenuto, già da diverso tempo, il via libera alla sperimentazione da parte di Fda che è l’agenzia Usa che regolamenta i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici”, commenta così Fabio Boi, co fondatore della star-up Corticale, la notizia di queste ore che sta facendo il giro del mondo.

Il numero uno di Tesla e Space X ha rivelato, ovviamente tramite la piattaforma social X (ex Twitter), che la sua star-up Neuralink ha impiantato domenica scorsa il suo primo impianto celebrale in un paziente, una sorta di “chip” chiamato Telepathy che come ha riferito lo stesso Musk: “Consentirà di controllare lo smartphone solo con il pensiero”.

Ma in Italia c’è una start-up che è molto simile a Neuralink ma per certi aspetti potrà essere ancora più potente ed efficace: si tratta appunto di Corticale, nata nel febbraio 2021, che ha sede proprio a Genova. La start-up è uno spin off dell’IIT- l’Istituto Italiano di Tecnologia, centro di ricerca di eccellenza ligure, italiana e internazionale.

Fabio possiamo dire che Corticale è la sorella gemella italiana di Neuralink?

“Esattamente, lo scopo delle due start-up è identico ma si differenziano in una cosa: la tecnologia e la nostra si chiama SiNAPS”

Ci può spiegare che cosa è Corticale?

“L’obiettivo è quello di sviluppare delle interfacce neuronali che, appunto, si interfaccino con il cervello che è composto da circa 100 miliardi di cellule, chiamate neuroni. Queste cellule danno vita a sensazioni, ricordi, ci fanno percepire il mondo esterno.

Pensate che oltre un miliardo di persone al mondo soffrono di disordini legati al sistema nervoso causati da traumi, patologie neurodegenerative o malattie neuropsichiatriche quindi è diventato fondamentale avere strumenti di nuova generazione che consentano, sia di interfacciarsi con il cervello per comprendere, identificare o possibilmente trattare queste condizioni patologiche, sia ricreare un vero e proprio ponte artificiale che consenta di mettere in comunicazione il cervello del paziente con strumenti assistivi esterni”.

Ci ha spiegato che le due start-up si differenziano per la tecnologia. Che cosa significa?

“Come abbiamo detto il cervello è composto da circa 100 miliardi di neuroni e quindi diventa molto importante per capire cosa stia succedendo, raccogliere informazioni dal maggior numero di neuroni possibile. Le tecnologie di oggi erano in grado di ascoltare pochi neuroni, noi, con la nostra tecnologia, siamo già oggi in grado di ascoltarne migliaia. Pensate che la tecnologia di Elon Musk arriva a 1000 sensori, ognuno dei quali è potenzialmente in grado di registrare l’attività di un singolo neurone. Per ottenere queste performance Neuralink deve impiantare 64 elettrodi diversi. Grazie alla nostra tecnologia invece siamo in grado di ottenere lo stesso risultato impiantando un singolo elettrodo delle dimensioni di un capello umano, riducendo di conseguenza l’invasività dell’impianto stesso. Ne consegue che se anche noi impiantassimo anche noi 64 elettrodi arriveremmo ad avere oltre 64mila sensori invece che solo mille”.

“Il volume di dati e di conoscenza che si può apprendere sarà in grado di aprire una nuova prospettiva per tutti quei pazienti che oggi soffrono di patologie neurologiche”.

“E’ molto importante, inoltre, il momento storico in cui sta avvenendo questa evoluzione. Parallelamente si sta anche sviluppando in maniera velocissima l’ Intelligenza Artificiale che è in grado di comprendere in maniera nuova e potente laddove vi siano grandi volumi di dati. Quindi, avendo Corticale a disposizione l’unica tecnologia in grado di fornire una mole di dati considerevoli, l’ IA risulterà essere uno strumento cruciale permettendoci di ottenere una comprensione estremamente profonda del funzionamento del cervello, come nessuno è, ad oggi in grado di fare. Si potranno così curare in maniera efficace e personalizzata milioni di pazienti che soffrono di svariate neuropatologie”.

Quali sono i prossimi passi?

“Noi siamo già presenti sul mercato e rivendiamo la nostra tecnologia su scala globale nel mercato della strumentazione scientifica. Il prossimo step sarà quello di iniziare a traslare la nostra tecnologia verso un utilizzo clinico. Stiamo già instaurando rapporti con diversi centri di ricerca clinica e con ospedali per poter così iniziare ad usare, in alcuni casi, la nostra tecnologia su studi piloti. In realtà collaboriamo già con l’ospedale San Martino di Genova grazie alla collaborazione instaurata con il direttore scientifico il Prof. Antonio Uccelli, e stiamo così introducendo Corticale in alcuni protocolli di ricerca (pre clinici) su modello animale per studiare ad esempio la sclerosi multipla, per comprendere il suo decorso e come si presenta. Il passo successivo sarà poi quello di utilizzare la tecnologia e la conoscenza ottenuta da questi studi per curare i pazienti”.

“Dobbiamo ottenere le autorizzazioni per poter produrre un dispositivo medico basato sulla nostra tecnologia SiNAPS in grande scala, stiamo lavorando per ricevere fondi importanti sia a livello nazionale che fuori dai confini della Penisola per poter essere competitivi e portare la nostra tecnologia agli stessi livelli di quella di Musk”.

Si potrebbe usare questa tecnologia anche per potenziare le capacità umane, ne esce un discorso di etica?

“Grazie per la domanda. Nel nostro statuto è scritto a grandi lettere che la tecnologia Corticale nasce e verrà impiegata solamente a scopo terapeutico. L’impronta erica è estremamente forte e rilevante: utilizzare queste tecnologie solo a scopo curativo”.

Fremont, in California, e Genova sono distanti tra loro oltre 13mila chilometri, ma non sono mai state così vicine. Neuralink e Corticale, due parole che etimologicamente non si assomigliano, ma che non sono mai state così prossime ad incontrarsi, non sulla Terra ma in un altro terreno: il cervello. Quel cervello che a volte, in una sua piccola parte, smette di funzionare ma che crea problematiche importanti e invalidanti per chiunque ne soffre. E se quindi l’annuncio di oggi di Elon Musk ha aperto nuove frontiere della neuro- tecnologia, ricordiamoci che a Genova c’è Corticale pronta a fare lo stesso, anzi di più. E allora non vediamo l’ora che anche l’Italia possa annunciare la sperimentazione sui pazienti, perché Fremont, ad oggi, è ancora lontana è ancora avanti, ma probabilmente solo per la solita e unica questione: i finanziamenti. Quando Corticale spiccherà il volo, non sarà direzione California perché non si tratta di gara ma di curare, di dare ai pazienti una nuova prospettiva, una nuova linfa. E allora non sorprendetevi se quando sarà il momento, la svolta arriverà dall’Italia, dalla Liguria, da Genova, non sorprendetevi se non arriverà dal genio e dalla follia di Elon Musk, tirate fuori l’orgoglio italiano. Perché se Nauralink è il presente, Corticale sarà il futuro, ma un futuro da grandi numeri. Allora non ci resta che attendere, nel frattempo buon lavoro Corticale perché ciò che hai già fatto è straordinario!