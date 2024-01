Le firme della nazionale azzurra di Mountain Bike per il Muretto di Alassio

Presso la Galleria Berrino di Alassio, alla presenza del presidente del Consiglio comunale di Alassio e consigliere con incarico allo Sport Roberta Zucchinetti, del vice sindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri e della signora Angela Berrino, gli atleti della nazionale azzurra di mountain mike cross country – Luca Braidot, Simone Avondetto, Juri Zanotti, Giada Specia e Chiara Teocchi – in ritiro ad Alassio fino al prossimo 18 gennaio, hanno apposto questo pomeriggio la loro firma per la realizzazione della piastrella a loro dedicata destinata al celebre Muretto di Alassio. Insieme a loro durante il ritiro ad Alassio – in attesa del grande appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 – il CT Mirko Celestino e Luca Musella, osteopata della nazionale.