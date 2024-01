Liguria. “Tanto tuonò che piovve“. È questo il titolo scelto da Angelo Vaccarezza per lanciare il nuovo video attraverso il quale, l’ormai ex capogruppo della lista Toti, ha voluto commentare l’addio (questa volta ufficiale) al gruppo in Regione che fa riferimento al governatore ligure.

“È appena finita la riunione del gruppo regionale Cambiamo con Toti da me convocata per rassegnare le mie dimissioni da capogruppo – sono le prime parole di Vaccarezza nel video -. Non sempre in politica chi annuncia le dimissioni poi le dà veramente. Io l’ho fatto con il cuore pesante perché la scelta di aderire a questo gruppo e la conduzione di questo gruppo per buona parte della scorsa legislatura e per tutta questa dall’inizio sino ad ora, mi ha impegnato con entusiasmo, con la voglia di rappresentare gli interessi della mia regione. Oggi arrivare a fermarmi, mi ha lasciato così, un po’ di tristezza“.

Una tristezza che però, secondo Vaccarezza, sarebbe “sparita per la quantità di messaggi che mi sono arrivati da parte vostra. Messaggi di stima, sostegno e fiducia. Fiducia che spero di far ritrovare ai savonesi nei confronti della politica e nei confronti dell’amministrazione regionale. Il mio impegno da domani mattina sarà quello. Ho visto che tanti hanno scritto che ora Vaccarezza uscirà di lì e andrà di là. Oggi si chiude una esperienza, finisco un percorso che mi ha visto impegnato in prima linea”.

Sul futuro politico che lo riguarda, Vaccarezza chiarisce: “Rifletterò – conclude -. Ci sono scelte che per me sarebbero naturali, ma naturali dal punto di vista della coerenza e non dell’opportunismo. Le mie scelte, nel corso del tempo, sono state fatte nell’andare da quelli che stavano vincendo a quelli che vincendo in quel momento non stavano. Ma tutte le scelte le ho fatte laddove sentivo il sangue scorrere nelle vene. Questo è il ragionamento di domani. Oggi voglio solo fare un ringraziamento e dire grazie per tutto quello che avete detto in questi giorni, per tutti i messaggi. Da questi messaggi ripartirò, nell’interesse della mia regione, ma in modo particolare della mia provincia”.