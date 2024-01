L’Albisola Pallavolo tra le grandi della Serie B2, Valle: “Florens più forte sulla carta, dovranno dimostrarlo”

Albisola Superiore. L’Albisola Pallavolo è ormai di fatto tra le big del campionato di Serie B2. Dopo la salvezza in carrozza dello scorso anno, chiuso al 7^ posto, quest’anno la squadra si sta superando. A una partita al termine del girone di andata la squadra di coach Francesco Valle occupa il terzo posto in classifica. Ben nove le partite vinte sulle dodici disputate. Due punti separano le biancazzurre dalla seconda della classe (Pallavolo Florens) e quattro dalla capolista (Acrobatica Group). E il girone di ritorno si chiuderà con lo scontro diretto contro Florens con la possibilità di arrivare al giro di boa in seconda posizione.

Sabato sera il successo 3 a 0 contro Pallavolo Tradate tra le mura amiche del palasport Besio. “Il rientro dopo la sosta natalizia e il nuovo allenatore di Tradate erano le incognite principali della partita odierna – commenta coach Francesco Valle ai microfoni del club -. Nelle feste abbiamo svolto una buona preparazione atletica, speriamo prossimamente di raccoglierne i frutti. Siamo contenti, non è stata la nostra miglior partita però abbiamo 7 punti in più dell’anno scorso. La salvezza è sempre più vicina”.

La squadra si è rinforzata nella finestra invernale con l’ingresso di Susanna Olivero: “Siamo contenti per l’arrivo di Olivero, una serie di coincidenze hanno fatto sì che abbia scelto di giocare per noi. Sicuramente ci sarà spazio per il suo utilizzo. La squadra è rodata e ha tanta qualità, questo ci permette di alzare il livello in allenamento”.

La testa vola subito al big match prima della sosta: “Settimana prossima ci sarà l’ultima gara del girone d’andata e poi una nuova sosta. Caricheremo un pochino per poi buttarci a capofitto nel girone di ritorno. Ci giocheremo le nostre carte, Vigevano (Pallavolo Florens) è seconda e noi siamo a -2 da loro. Non pensavamo di essere lì, ma è bellissimo. Stare in alto crea un po’ di tensione nel disputare le partite, sentiamo di dover dimostrare sempre quando giochiamo le partite. Noi a tratti oggi avevamo 3 under in campo, credo che per la società questo sia bellissimo. Vittoria Saccomani, Anna Berruti, Martina Santamaria, Greta Brunasso, per noi avere in prima squadra così tante ragazze cresciute nel settore giovanile è motivo d’orgoglio. Siamo contenti, ora vediamo dove riusciremo ad arrivare. Andremo a giocarcela a Vigevano… Sulla carta sono più forti di noi, ma sul campo dovranno dimostrarlo”.