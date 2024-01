Celle Ligure. A gennaio l’azzurro del mare si fa più intenso. Il freddo ne definisce i contorni. C’è quel silenzio che finalmente ti fa ascoltare il suono delle onde. Il vento muove gli alberi, questa mattina, anche quelli delle barche che oscillano nella danza delle acque. Una danza che va avanti da sempre. Come Ciccio, che anche oggi è sulla spiaggia.

Lui è l’ultimo dei pescatori. Una istituzione di questo paese che trattiene e mantiene ancora gelosamente vivo questo legame con il mare. Che è il suo passato. Fatto di reti e lontano vociare, di volti arsi dal sole, di volti che ne hanno scritto la storia. Sono altrove, ma li ritrovi ancora, proprio in questi gesti e modi che non si possono tradurre in parola. Ecco l’ultimo dei pescatori. Dall’età di otto anni. Lui e il mare. Anche oggi che ne ha contato 75. Il tempo passa, le cose cambiano.

Ciccio. Così lo chiamano da sempre, lui porta ancora avanti con orgoglio questa tradizione che si chiama “pesca”. Franco Tarrini, e chi non lo conosce. Per bontà, intelligenza, sensibilità. Ciccio è unico. Seduto a sbrogliare palamiti, il sole che scalda poco ma è generoso di ricordi e tratteggia sul suo viso quell’ espressione serena. Franco e il mare, un binomio: quello di una vita: “Ci sono nato, ci sono cresciuto, ci morirò, mi ci butteranno”.

Lo ascoltiamo e impariamo tante cose, non solo inerenti questo mestiere. Non si pesca più molto, rispetto a un tempo. “Nel giro di vent’anni, la quantità di pesce si è ridotta a un terzo”. Vita dura, ma per Franco questa è una passione che non gli pesa, anche se è un lavoro faticoso.

“Avevo otto anni. Andavo a scuola, poi al pomeriggio, a fare una cala alla sciabica”. Un lavoro cambiato molto nel tempo. “Normative restrittive, meno pesci, la volontà dei giovani di avvicinarsi alla pesca non c’è più perché richiede grande sacrificio. Un mestiere, credo, che vada finendo sulle nostre coste, quello della piccola pesca”.

Il mare è calmo. Ci permette di raggiungerlo per fare due riprese. Ci spingiamo quasi a sfiorare le onde. Franco e la sua voce che racconta di questa vita da pescatore. Il mare nero nelle notti fredde a un passo dal giorno. Lui e la sua barca. Poi l’alba e i colori che accendono il mondo. Quel posto frenetico, così lontano e diverso da quello del gozzo. Che è diventato il suo, di mondo. “Qui sto bene, con me stesso”.

La storia di Ciccio è fatta di questo, salino nei capelli, sabbia, onde, fatica. Ciccio è autentico. Pochi giri di parole, ma grande praticità e senso di ciò che importa. “Oggi nessuno vuole più fare il pescatore”. La fatica, Franco sa di cosa parla. E ascoltarlo serve, per imparare. Lui e quel ricordo indelebile dell’amata moglie, Anita. E poi il mare. Che inghiotte e protegge. Che inghiotte e tace. “Questo lavoro mi ha aiutato tanto. Quando sono in mare io sono sereno perché tutti i pensieri vanno via. Il mare assorbe. Se non avessi lui sarei già impazzito. Soprattutto quando ho perso Anita. Lo era già prima, ma adesso è diventato tutto”.

Il senso della vita e delle cose che contano nella loro preziosa semplicità. Scricchiola la sabbia, senti il rumore dei passi su questo liscio sentiero. E le dita di Franco districano i fili dei palamiti. Come si fa con la vita. Quei fili che si annodano e sono difficili da sciogliere. Perché fanno male. Ma lui è l’ultimo dei pescatori. L’ultimo dei pescatori di sogni.