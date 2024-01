La lingua morta

“La vita deve essere vissuta, non pensata, perché la vita pensata nega se stessa e si mostra come un guscio vuoto. Bisogna mettere qualche cosa dentro questo guscio, non importa cosa” scrive Eugenio Montale nel suo “Auto da fé” e, credo sia inevitabile, il nostro pensiero insegue un’altra simile metafora utilizzata dal poeta in “Non recidere forbice quel volto” dove il guscio vuoto era quello di una cicala aggrappata a un ramo che il forbice andava a recidere. Due concetti diversi ma che si completano: nel primo il guscio vuoto è l’idea di vita che non viene riempito dal coraggio del gesto, nel secondo il simulacro della cicala è una memoria svuotata e sopravvissuta solo come involucro sterile. Anche un grande contemporaneo del poeta ligure si esprime in termini simili, mi riferisco a Luigi Pirandello che, se non ricordo male, nel “Fu Mattia Pascal” afferma che “La vita o si vive o si scrive” e aggiunge, forse a complicare ulteriormente il concetto: “io non l’ho mai vissuta, se non scrivendola”. Vorrei allargare lo sguardo sulla stretta relazione tra la parola, che sia scritta o pronunciata in quest’ottica non importa, e il suo essere strumento per afferrare la vita. Uno dei momenti più conflittuali nell’esistenza di Montale fu proprio quando decise di non scrivere poiché aveva compreso disperatamente quanto la vita fosse un perenne fluire mentre la parola si esaurisse in un fallimentare tentativo di fermare un istante con il bisogno e l’arroganza umana di poterlo in qualche modo eternare; eppure, nemmeno molti anni dopo, si vide costretto a tornare alla parola perché l’essere umano, così come si è concepito e determinato, non può che essere un animale che parla (scrive). Questa premessa, inevitabilmente, affaccia su un numero di interrogativi ben maggiore di quello delle possibili risposte e affonda le radici in questioni affrontate dal pensiero filosofico già alle proprie origini. Come non ricordare il criptico aforismare dell’Oscuro? Ovviamente mi riferisco a Eraclito! E ancora come non ritornare, per riconoscerne la valenza scardinante, all’affermazione di Gorgia: “L’essere non è, se anche fosse non sarebbe conoscibile, se pure fosse conoscibile non sapremmo comunicarlo”, formidabile paradosso nel quale è la parola che celebra se stessa mentre denuncia la propria inefficacia.

Solo un’ultima citazione a chiusura di questa necessaria premessa, ancora l’amico Federico Nietzsche che in apertura di “Su verità e menzogna in senso extra morale” racconta un breve mito: “Qualche angolo sperduto in mezzo allo sfarfallio di innumerevoli sistemi solari sparsi per l’universo – un pianeta in cui degli animali intelligenti inventarono la conoscenza. Fu l’attimo più presuntuoso e più ipocrita della “storia universale”: ma fu solo un attimo. […] Quell’intelletto infatti non ha nessuna missione che vada al di là della vita umana. Esso è soltanto umano, e solo il suo proprietario e produttore lo considera in modo tanto patetico come se fosse il perno intorno al quale ruota il mondo intero”. Perché l’uomo è prostrato all’urgenza di fermare la vita, ordinarla e svuotarla rendendola un “guscio di cicala” così da perderla nel momento in cui crede di averla afferrata? Forse per paura di viverla? Si tratta di un cammino intrapreso con la coscienza di sé da parte del primo ominide e protrattosi fino ai cascami malinconici dei giorni nostri, quelli della comunicazione pervasiva, del dominio del numero che trasforma la quantità in qualità senza volerlo comprendere, il dominio della mediocrità auto elettasi misura cancellando il meraviglioso “Homo mensura” di Protagora. La persona quanto è più mediocre tanto ha più bisogno di semplificanti certezze, slogan, preghiere imparate a memoria, mantra da replicare depensandosi; quelli che Nietzsche definiva ” gli inutili”, quelli per i quali era ed è indispensabile lo Stato, sono divenuti maggioranza, quella che, solo apparentemente in modo paradossale, è indispensabile allo Stato: quale prova di forza e subdola inconsapevole astuzia; anche e soprattutto gli iconoclasti dell’ordine nelle sue varie forme sono stati inghiottiti e facilmente digeriti dal “nuovo idolo”, lo Stato, e lo stesso li defeca in forma di opinione pubblica e sua antitesi funzionale.

Scriveva causticamente Leo Longanesi “Il professore di lingue morte si suicidò per parlare le lingue che conosceva”, ma esistono lingue vive? Non solo nel senso di essere capaci di ingurgitare e definire il nuovo, tecnologia e relazione, inganni e funzioni, ma viva perché plasticamente aderente alla vita? Se l’uomo è per definizione un animale di confine, oggi più che mai ha perso dignità poiché non avverte il confine sul quale procede, sta inoltrandosi in un mondo fatto di cose, di funzioni, di scopi immediati e utilitaristici orfani di un senso che restituisca eticità al suo agire, ma non lo capisce, non vuole comprenderlo, anzi, si conferma nell’assordante silenzio dei social, nella reificazione della virtualità esistenziale. Certo, il mediocre, numeroso e cammello, è indispensabile nella sua inutilità, e nemmeno è possibile attendersi da lui stesso uno scatto che gli renda uno scintillio di coscienza, il numero è la sua forza e il dio mercato si compiace di quanto sia semplice e vaselinicamente agevole far scorrere gli ingranaggi dell’ingorda macchina del sistema denaro-potere-ignoranza. Eppure, ancora una volta, affermo che nell’uomo sopravvive qualcosa che potrebbe salvarlo dai fanghi della palude del nulla, perché, come afferma Nietzsche nello Zarathustra: “Coraggio è infatti la mazza più micidiale, coraggio che assalti: in ogni assalto infatti è squillo di fanfare. Ma l’uomo è l’animale più coraggioso: perciò egli ha superato tutti gli altri animali” e, a mio modo di vedere, il coraggio più divino e peculiare dell’essere umano è quello di amare, generosamente, assolutamente, senza regole, senza limiti e senza premunirsi di nullificanti vie di fuga.

Forse la prima grande rivoluzione capace di liberare dalla prigione di un lessico mummificato sarà quella di cancellare la storicizzazione della parola amore, ogni tempo e ogni luogo hanno determinato il significato del termine condannando chi non ne riconosceva il valore che, di volta in volta, pretendeva di eternarsi: riportiamolo al singolo e al suo coraggio di viverlo. Evidentemente un tale agire dovrebbe realizzarsi nei confronti di ogni parola che non sia solo al servizio dell’utile quotidiano ma pretenda “di parlare di noi”. Ho arbitrariamente scelto amore anche perché troppo spesso nel suo nome si agisce in dispregio dell’oggetto d’amore. Esplicito: tentare di sclerotizzare un essere umano nell’idea d’amore che con lui/lei si è condivisa per un certo tempo o che impera in quel momento rischia di svuotare di senso il sentimento che è vivo, reale e dinamico; è tentare di conservare nelle mani l’acqua del fiume e voler imporre che quel poco, che già scivola tra le nostre dita, sia ancora fiume. In quel senso la parola tra gli amanti diviene una lingua morta e la “cura Longanesi” è peggiore della malattia. Per dirla col poeta, vivere l’amore, così come la vita, significa che “vivi ogni istante con lo stupore della prima volta e l’intensità dell’ultima” poiché, come ci ricorda Nietzsche: “Il vero amore pensa all’istante e all’eternità, mai alla durata”. L’assassino della verità dell’amore è chi vuole fermarne il divenire, chi non ne accetta l’esistenza come percorso, credo sia pleonastico precisare che vale lo stesso ragionamento per le altre parole che provano a “parlare di noi”. La cronaca anche recente, purtroppo, riporta tragicamente come l’assassino di cui parlo, troppo spesso diviene omicida anche di fatto, incapace di amare il cambiamento nell’amato e nel suo modo di amare, di modificare il proprio sguardo per consentirsi di amare anche un addio, disposto a cancellare la possibilità di una felicità che l’amato potrebbe vivere senza di lui, ponendosi come alto esempio di feroce egoismo e di inettitudine esistenziale.

