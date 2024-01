La “focaccetta quilianese di patate” ha ottenuto il riconoscimento De.Co. a livello regionale

Quiliano. A ottobre 2023 il Comune di Quiliano era entrato a far parte del Registro Regionale dei Comuni con prodotti De.Co. con il numero 002 (Quiliano è il secondo Comune in Liguria ad avere De.Co. riconosciute a livello regionale). Contestualmente alla registrazione del Comune sono stati iscritti nell’elenco della Regione Liguria, due prodotti De.Co.: il cavolo broccolo di Valleggia ed il cavolo cappuccio di Valleggia, grazie anche alla collaborazione con il CeRSAA di Albenga e il coinvolgimento dell’azienda locale Belfiore che ancora oggi coltiva i due cavoli e che sono da loro acquistabili.

Ora si aggiunge all’elenco delle De.Co. di Quiliano, riconosciute a livello regionale, anche la Focaccetta quilianese di patate con il numero 002.003, approvata dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale n. 322/2024.

Il sindaco Nicola Isetta afferma: “Questo riconoscimento è davvero importante per Quiliano. La focaccetta quilianese di patate è un prodotto che ha avuto sempre un alto riscontro sul territorio; è diventata la protagonista di tutte le sagre/feste di paese a Quiliano a partire dal secondo dopoguerra, indicativamente negli anni ’60. E queste informazioni sono state elaborate anche grazie alle testimonianze storiche raccolte dagli uffici con la collaborazione delle cinque Società presenti a Quiliano che ora si possono avvalere dell’utilizzo del logo identificativo del Registro Regionale De.Co. Ringrazio altresì la Commissione Comunale per la De.Co. composta da esperti del settore che hanno approvato tale pratica. L’obiettivo che ci siamo posti durante il percorso, prima con i due cavoli e ora con le focaccette quilianesi di patate, era quello di salvaguardare la memoria delle tradizioni quilianesi, oltre a valorizzare i nostri prodotti locali che sempre più ottengono riconoscimenti anche a livello extra comunale.”

La focaccetta quilianese di patate (De.Co.) si può acquistare e gustare presso le Società quilianesi durante le feste di paese:

– Società Cattolica Don Lorenzo Bazzano – Via Don Peluffo 1 – Quiliano

– Società Cattolica San Giuseppe – Valleggia APS – Via S. Pietro 25 – Quiliano

– Società Mutuo Soccorso Fratellanza Quilianese – Via Porcile 1 – Quiliano

– Società Mutuo Soccorso Montagna – Via Lanrosso Inferiore 2 – Quiliano

– Società Operaia Cooperativa Cadibona – Via Longagnini 13 – Quiliano

La De.Co. (Denominazione Comunale) rappresenta un riconoscimento concesso dall’amministrazione comunale ad un prodotto/tecnica di allevamento/di coltivazione/ricetta/manifestazione, in genere strettamente collegato al territorio ed alla sua comunità, con una storicità evidente (almeno 25 anni di presenza sul territorio), senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d’origine vigenti.

L’ottenimento della De.Co. anche per la focaccetta quilianese di patate è un passaggio importante nel territorio della città di Quiliano, che il 21 dicembre 2023 ha aggiornato il Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici locali (De.Co.) al fine di adeguarsi sempre più alle richieste di regione Liguria e garantire una corretta informazione a coloro che acquisteranno tali prodotti.

Il Registro Comunale delle De.Co. della Città di Quiliano è disponibile sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it, alla sezione “Registro De.Co.”