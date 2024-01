La Croce Bianca di Borghetto compie 50 anni: “Pronti a proseguire per un altro mezzo secolo con lo stesso entusiasmo dei fondatori”

Borghetto Santo Spirito. Cinquant’anni al servizio della comunità, grazie all’opera di “tutti i militi che, con il loro spirito altruistico, contribuiscono alla continuazione di quel principio che opera di assistenza e di soccorso per cui la pubblica assistenza è nata, vive e vivrà, nel tentativo di alleviare almeno le sofferenze fisiche di questa nostra comunità che pare non voler più tenere in debito conto quel grande, bellissimo, inestimabile dono divino che è la vita”. E’ ricordando le parole pronunciate dall’allora presidente Eligio Roveraro il 26 maggio 1974 che la Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito si appresta a celebrare, domani 25 gennaio, il suo primo mezzo secolo di vita e di attività.

La storia dell’associazione di volontariato è cominciata nel 1968, quando a seguito del crollo del condominio Albatros, avvenuto dove oggi si trova piazza Caduti sul Lavoro, alcuni cittadini decisero di dare vita ad una pubblica assistenza che fosse in grado di prestare soccorso a chi aveva bisogno di aiuto. Nacque così la sezione di Borghetto della Croce Bianca di Albenga.

Inizialmente l’associazione non aveva nemmeno una sede. Il telefono per le emergenze era a casa del volontario Valfrè, che poi avvisava gli altri militi in turno per effettuare il servizio. La prima ambulanza fu donata tempo dopo dalla Borghetto Sportiva e dal suo presidente Mimmo Roveraro. Prima c’era solo la “pellegrina” in prestito dalla croce bianca di Albenga. La vera svolta arrivò quando fu donata l’attuale sede, che nel 2016 è stata oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione.

La data di nascita della Croce Bianca di Borghetto è il 25 gennaio 1974, quando il primo presidente Eligio Roveraro e Andreino Patrone, storico milite, sottoscrissero l’atto notarile per la costituzione dell’associazione di volontariato insieme a tutti gli altri soci fondatori: Giovanni Patrone, Luciano Calcagno, Giulio Garolla, Edoardo Piana, Bruno Granata, Vittorio Michelini, Dario Cerrato, Silvano Barone, Renato Ponzo, Giovani Minuto.

“Sono passati 50 anni e con tutte le difficoltà incontrate siamo ancora operativi – dicono oggi dalla Croce Bianca di Borghetto, presieduta da Antonino Italiano – Siamo una delle poche associazioni che opera unicamente grazie ai volontari. Nonostante la crisi di questi anni, confidiamo per il futuro che nuovi volontari si aggiungano e ci consentano di proseguire per i prossimi 50 anni con lo stesso entusiasmo che animò i soci fondatori. Un pensiero va a tutti quei militi che non ci sono più e che hanno contribuito a rendere grande questa associazione”.