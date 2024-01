La Città delle Torri spegne le luci, si chiude “Albenga s’illumina d’immenso 2023”

Albenga. Un grande successo in termini di gradimento e di presenze di cittadini, turisti e visitatori che, durante le feste natalizie, hanno deciso di visitare Albenga per ammirare le proiezioni architetturali e la Torre parlante.

“Se anche quest’anno tutto questo è stato possibile, – hanno spiegato dal Comune, – è anche grazie alle aziende del territorio e ai privati che hanno sponsorizzato le iniziative riponendo la loro fiducia su Albenga. Un successo che dimostra come la collaborazione pubblico/privato funzioni generando un circolo virtuoso che può valorizzare la città e le sue imprese, sia dal punto di vista turistico, culturale ed economico”.

“Il contributo degli sponsor (20mila euro più gli sponsor tecnici che hanno offerto materiale e servizi per circa 8 mila euro) per la sola stagione degli eventi invernali – il cui cuore pulsante è ‘Albenga s’illumina d’immenso’ – è stato fondamentale e per questo è importante ringraziarli tutti”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Nel ringraziare gli sponsor per la grande fiducia che anche quest’anno ci hanno accordato voglio sottolineare come il grande successo di Albenga s’illumina d’immenso è possibile grazie ad una collaborazione pubblico/privato che va rafforzandosi anno dopo anno. Il 2023 ha visto la novità della torre parlante che ha aumentato la ‘magia’ lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Abbiamo ancora tante idee da realizzare che contribuiranno a mantenere il trend positivo di crescita sia in termini di presenze turistiche che di gradimento”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Queste festività natalizie ad Albenga hanno regalato grandi emozioni a tutti, sia grazie alle proiezioni architetturali che ai numerosi eventi che siamo riusciti a realizzare sia come Comune che grazie alla collaborazione di associazioni e privati. Ringrazio il vicesindaco Passino e l’assessore Gaia per il grande lavoro che stanno portando avanti”.

Il calendario eventi è ricco di tante altre iniziative già calendarizzate e anche qualche sorpresa: “Stay tuned e rimanete sempre aggiornati seguendo i canali social e il sito Scopri Albenga soprattutto nella sezione eventi”, hanno concluso dal Comune.