Quiliano. In Austria, nella città di Hard, sabato 20 gennaio si è disputata una gara internazionale con atleti provenienti da nove nazioni differenti.

Due gli atleti della Polisportiva Quiliano Karate Asd in gara. Ad accompagnarli il tecnico Calcagno Roberto.

Alice Calcagno, nella categoria Under 16 -47 kg, si è aggiudicata una splendida medaglia d’argento. Buona prova per Mattia Zamagni che, nella categoria Under 16 +70 kg, vince il primo incontro ma perde il secondo.