Italiana Coke, M5s: “L’azienda persegua la sostenibilità ambientale e tuteli la salute dei valbormidesi”

Cairo M. La vicenda ambientale di Italiana Coke ancora al centro del dibattito politico: “La salute è una cosa seria. Quando un’azienda produce utili e lavoro per molte famiglie è sicuramente una notizia positiva, ma ci chiediamo, a quale prezzo la Italiana Coke gode di così ottima salute?” afferma la coordinatrice provinciale del M5s Stefania Scarone.

“Il progresso e il lavoro devono andare di pari passo con la vita e la salute di tutte quelle famiglie che vivono e lavorano in Valbormida ed è purtroppo un dato di fatto che questo non è avvenuto, consentendo fino ad ora una produzione che continua a sforare i limiti di legge, anzi che si oppone al controllo di limiti imposti”.

In merito alle affermazioni dell’amministratore delegato di Italiana Coke, Paolo Cervetti, in disaccordo con le metodologie dei monitoraggi “e che fa semplicistici paragoni con il sistema degli autovelox, vorremmo ricordare che al contrario di ciò che accade sulle nostre strade dove gli incidenti sono facilmente rilevabili e le vittime hanno tutte un nome e un cognome, nel caso degli esuberi di benzene come di altri inquinanti e di tutto ciò che ha ripercussioni sull’ambiente purtroppo abbiamo dei numeri statistici certe volte neppure aggiornati e gli enti preposti da troppi anni non sono in grado di fornire nomi precisi delle vittime e soprattutto nomi precisi dei responsabili”.

“Per questo più dati puntuali si raccolgono più si rispetta la salute dei cittadini e dei lavoratori. La salute economica di una azienda, che si ritiene davvero sana, deve necessariamente perseguire la sostenibilità ambientale e quindi non può prescindere dal rispetto della salute della comunità valbormidese” conclude.