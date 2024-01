Istituto Falcone di Loano: due giornate per scoprire l’offerta formativa

Ultimi due appuntamenti per scoprire l’offerta formativa dell’istituto Falcone di Loano.

Sabato 13 gennaio dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà secondo le consuete modalità il terzo appuntamento di Open Day. Le famiglie degli alunni della scuola media possono prenotare la visita all’istituto inviando una mail all’indirizzo orientamento@isfalcone.edu.it oppure telefonando al numero 320 4363135.

Lunedì 22 gennaio dalle 15 alle 17 l’Istituto sarà nuovamente aperto al pubblico interessato per un ultimo appuntamento straordinario. In questa data sarà possibile, come sempre, visitare la scuola e i laboratori ma le famiglie potranno usufruire anche dell’assistenza della segreteria per la procedura di iscrizione.

Allo scopo di facilitare al massimo la partecipazione delle famiglie interessate, per quest’ultimo open day non sarà richiesta la prenotazione della visita.

In entrambe le date i docenti e gli studenti illustreranno le proposte dall’ampia offerta formativa che comprende numerosi corsi e opportunità:

– Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

– Settore economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo, Relazioni Internazionali e Marketing, Servizi Informativi Aziendali

– Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente Territorio, Grafica e Comunicazione, Sistema Moda.

Tutte informazioni dettagliate su ogni singolo corso sono disponibili sul sito dell’Istituto.

Sarà possibile visitare i locali dell’istituto, in particolare i laboratori che negli ultimi anni sono stati ampiamente rinnovati.

Attualmente sono disponibili numerose postazioni con personal computer e laboratori di informatica mobili, laboratori linguistici per esercitarsi nell’ascolto e nella comunicazione in lingua straniera e laboratori di fisica, chimica e scienze.

Sono inoltre molto utilizzati soprattutto dagli studenti dei corsi tecnologici i laboratori di disegno CAD, di grafica su supporti tradizionali e digitali, il laboratorio di moda e fashion design e, recentemente rinnovato, il laboratorio di fotografia.

I ragazzi e le famiglie potranno avere esperienza diretta delle attività didattiche svolte con innovativi strumenti tecnologici (droni, visori per realtà virtuale, stampanti 3D).

Saranno inoltre presenti postazioni dedicate ai progetti di inclusione, alle certificazioni linguistiche e ai soggiorni di studio all’estero, alle certificazioni informatiche e alle attività del gruppo sportivo d’istituto.