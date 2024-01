Israele, lo storico della Shoah: “Ritorno dell’antisemitismo? La reazione europea lascia molti dubbi”

Liguria. Una nuova ondata antisemita in Occidente? “Da un certo punto di vista sì, ma l’antisemitismo è sempre presente sotto di noi. È come un fiume carsico, non lo vediamo ma è lì, ha duemila anni di storia e riemerge quando alcune situazioni nella società glielo permettono. Non vedo grosse novità, purtroppo. Non parlo solo della violenza degli assassini di Hamas, ma della reazione della società europea che lascia molti dubbi“. A dirlo è lo storico Massimo Pezzetti, uno dei massimi studiosi italiani della Shoah, che oggi ha tenuto l’orazione ufficiale durante il Consiglio regionale solenne per il Giorno della Memoria.

Sulla reazione dello israeliano nei confronti della popolazione palestinese Pezzetti non si esprime: “Non sono uno specialista di questo, mi occupo di Shoah”. Però puntualizza: “Si può non essere d’accordo con la politica governativa, ma spesso si vede un passo che va al di là di questo. Ed è molto pericoloso”.

Quello che accade oggi in Medio Oriente, avverte Pezzetti, “non è una conseguenza dello Shoah, era qualcosa di più profondo e diverso. Non dobbiamo mai confondere i fenomeni storici, altrimenti rischiamo di banalizzarli. Questa stratificazione non funziona. Stamattina ho deciso di trattare il tema nel modo più classico: i ragazzi non devono confondere la Shoah, la deportazione, il concentramento con fenomeni che vedono ogni giorno e che hanno sicuramente somiglianze, ma anche origine e caratteristiche diverse“.

“Sono preoccupato come lo ero dieci anni fa, venti anni fa. Non è cambiato un granché – continua lo storico -. Una volta ho chiesto a una sopravvissuta qual è stato il momento più duro per lei dopo la liberazione, lei mi ha detto: quando ho scoperto cosa ha fatto Pol Pot. Questa cosa mi ha spiazzato, voleva dire che tutti quelli che avevano subito lo Shoah speravano che sarebbe stata una lezione per sempre, per tutti. Non è così. Purtroppo le logiche nazionaliste, tribali e di potere sono superiori”.

Anche il presidente della Regione Giovanni Toti ha invitato a non creare paralleli tra fatti storici diversi: “Credo che sia meglio tenere questa giornata fuori da ogni polemica legata alla contingenza e alla cronaca del momento che, comunque la si interpreti, non ha nulla a che fare col dramma dell’Olocausto che ha vissuto il mondo negli anni passati. Il messaggio – ha aggiunto Toti – è sempre quello da quanto è stata istituita questa giornata: non dimenticare una tragedia che ha una sua unicità per dramma, per proporzioni, per dimensioni e per vittime che non può essere equiparata a nient’altro di quello che è accaduto nella storia recente e passata del genere umano”.

“È un momento importante che riflettere, fermare il tempo e tornare quell’orrore affinché i nostri ragazzi sappiano quello che è successo in modo che non accada più – ha commentato Gianmarco Medusei, presidente dell’assemblea -. Quello che sta succedendo a livello internazionale preoccupa, ma le nuove generazioni devono essere pronte ad affrontare il futuro”. Si rischia un ritorno dell’antisemitismo? “Ci sono rigurgiti, ma bisogna isolare le mele marce affinché i giovani imparino ad allontanarsi. Bisogna insegnare sempre la democrazia e la libertà per non ricadere in totalitarismi.