Inverno bollente, agricoltura a rischio: “Satelliti e nuove varietà per adattarsi al clima che cambia”

Liguria. La tradizione popolare li chiamava giorni della merla, in teoria i più rigidi di tutta la stagione invernale. In pratica quest’anno – ma ormai sta diventando consuetudine – gennaio si chiuderà con temperature eccezionalmente miti, in grado di far registrare gli ennesimi record di caldo in Europa (oltre 30 gradi in Spagna la scorsa settimana). E questo, per il mondo vegetale, ha conseguenze tristemente note agli agricoltori: fioriture anticipate che espongono la produzione di frutta al rischio di disastrosi colpi di coda del gelo. Senza dimenticare che ad oggi neanche il bilancio della pioggia (e della neve, soprattutto) consente di stare tranquilli.

“Basta guardare le mimose che sono già in fiore – osserva Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova e vicepresidente ligure -. Ci sono due fattori da prendere in considerazione, che ormai ci stanno perseguitando da anni: le temperature e la piovosità. In questi giorni alcune località dell’entroterra hanno toccato i 20 gradi, ben oltre i dieci gradi oltre la norma del periodo. Anche di notte le temperature scendono raramente sotto zero e questo fa sì che le piante inizino a muovere i primi passi. Ci sono ancora i termini perché subiscano un rallentamento, ma il rischio è che inizino le fioriture. E a quel punto, con un ritorno di freddo a febbraio o marzo, temiamo che possano gelare”.

E poi preoccupa la scarsità di precipitazioni, nonostante il deficit si sia appianato negli ultimi mesi. “Ne veniamo da due annate, 2022 e 2023, che hanno visto una carenza importante – prosegue Dalpian -. La neve sugli appennini dovrebbe rimpinzare le falde acquifere per non andare in sofferenza. Ora gennaio è passato, la neve è quasi a zero e grandi piogge non ne sono arrivate. Perciò siamo già preoccupati, perché le riserve per l’estate potrebbero non essere sufficienti. E le estati che dobbiamo superare sono sempre più lunghe, protraendosi sull’autunno con temperature elevate”. La siccità si ripercuote anche sul foraggio per il bestiame, mandando in crisi anche il sistema degli allevamenti.

Le previsioni a medio termine non lasciano presagire alcun cambiamento di rilievo. Come ha spiegato il presidente di Limet Daniele Laiosa, il caldo fuori stagione è determinato principalmente dalla permanenza di aree calde a basse latitudini sempre più difficili da smaltire, eredità del pesante surplus calorico immagazzinato durante l’estate, e da una poderosa rimonta dell’alta pressione caratterizzata da geopotenziali molto elevati che inducono trasporto di aria calda anche in quota. Il risultato è quello che vediamo sotto i nostri occhi.

Come adattarsi quindi ai cambiamenti climatici? Coldiretti chiede da tempo un piano nazionale per realizzare piccoli invasi diffusi in modo da avere riserve idriche a disposizione. Ma non solo. “Ad esempio la ricerca può aiutarci a selezionare varietà più resistenti alle nuove malattie o varietà che hanno bisogno di meno acqua“, riflette Dalpian. In Liguria Coldiretti, insieme all’Università di Genova e all’organismo di certificazione Cersa, ha avviato uno studio in collaborazione con alcune aziende agricole per trovare le tipologie di basilico che meglio si adattano alla siccità. Nemmeno le produzioni più caratteristiche, insomma, si sottraggono a una rivoluzione che appare sempre più inevitabile.

Ma a venire incontro alle nuove esigenze degli agricoltori è anche la tecnologia: “Sfruttando i satelliti si può monitorare lo stato di idratazione nel terreno. È un metodo che si usa già in alcune zone per capire lo stato di salute delle coltivazioni e razionalizzare l’irrigazione”. Nulla che sia sconosciuto alla meteorologia, grazie al sistema radar: anche Arpal, giusto per restare in Liguria, elabora una mappa con dati sempre aggiornati sul bagnamento del suolo. Altre opportunità per facilitare il lavoro arrivano dai droni: “Pensiamo alla ricognizione di un uliveto in volo anziché arrampicarsi a piedi sui terrazzamenti in riviera”.

Secondo un’analisi di Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr, a livello nazionale il 2023 ha fatto registrare il 14% di precipitazioni in meno e una temperatura superiore di 1,14 gradi rispetto alla media storica del periodo 1991-2020. L’inizio del 2024 conferma la tendenza al surriscaldamento anche in Italia, dove lo scorso anno è stato il più bollente mai registrato. La classifica degli anni più roventi da oltre due secoli si concentra infatti nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine dopo il 2023, il 2022, il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.