Infrastrutture, Toti incontra a Roma il viceministro Rixi

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato ieri a Roma il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.

Al centro dell’incontro, il punto sui progetti strategici per la Liguria. Dai porti all’aeroporto di Genova, passando per le grandi opere e le infrastrutture, attese dal territorio e già in fase di realizzazione.

“Si tratta di molti i cantieri importanti che renderanno la Liguria più competitiva, e contribuiranno a generare crescita, lavoro e sviluppo”.