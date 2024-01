Infrastrutture, Mai (Lega): “Prioritario realizzare la bretella Albenga-Carcare-Predosa”

Liguria.“Realizzare la bretella Albenga-Carcare-Predosa è oggi quantomai urgente. Recentemente il Consiglio regionale ha approvato un mio documento dove si chiede uno studio di pre fattibilità su un progetto che prevede un percorso più breve, meno impattante e meno oneroso, che passerebbe dalla Val Bormida per collegarsi alla A10 all’altezza di Orco Feglino, dove una volta esisteva il vecchio casello”. Lo dice in una nota Stefano Mai capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Un tracciato diverso – spiega -, che correrebbe prevalentemente in galleria. Una buona occasione inoltre per creare a Feglino sia un’entrata che un’uscita da e per Ventimiglia, dove attualmente esiste solo un casello da e per Genova. L’opera, una volta realizzata, potrebbe finalmente portare respiro alla viabilità autostradale del ponente evitando che, com’è avvenuto in questi giorni, tra cantieri e incidenti, si possano creare grossi disagi agli utenti con il rischio di gravi perdite anche per il nostro tessuto economico”.

“Da molti anni si parla di una bretella con partenza da Albenga o da Borghetto, Ma ritengo che l’opzione Feglino possa essere una validità alternativa. Per questo motivo serve quanto prima uno studio di fattibilità per capire appunto se sia un’opzione percorribile e a quel punto avviare il confronto con i territori. Ad ogni modo l’importante è che si possa creare uno sfogo per la A10, con un progetto sostenibile ambientalmente ed economicamente e il più condiviso possibile”, conclude Mai.