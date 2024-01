Inclusione sociale, ecco il progetto Legacoop-Ames per gli studenti

Liguria. Entrare a far parte di una cooperativa per una settimana. Per partecipare da protagonisti ad un progetto di inserimento lavorativo di persone disabili o per accogliere giovani immigrati con protezione internazionale o mettere a punto un progetto di cittadinanza attiva, sostenibilità, beni comuni ed economia circolare.

E’ la nuova occasione che AMES, Associazione per lo studio della mutualità e della economia cooperativa e Legacoop Liguria, in collaborazione con le Cooperative sociali Il Biscione, Il Rastrello e Ma.Ris, danno agli studenti della scuola secondaria di secondo grado nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) che i ragazzi possono svolgere nel corso dell’anno scolastico.

Alla fine del percorso si svolgerà un incontro di presentazione delle esperienze fatte e un incontro ulteriore per la presentazione del bilancio sociale di una cooperativa con l’illustrazione della storia e delle specificità della cooperazione in Italia e nel mondo.

“Con questo progetto offriamo ai giovani partecipanti l’occasione di vivere un’intensa esperienza umana e sociale all’interno di una realtà di impresa, di seguire un intervento a cominciare dalla progettazione, di acquisire informazioni dirette sulle potenzialità della forma cooperativa e della ricchezza ed utilità sociale del Terzo Settore” spiegano Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria, e Maurizio Fasce, presidente di AMES.

“In questo modo gli studenti avranno la possibilità di vivere in maniera partecipata il funzionamento e la gestione di una cooperativa che sempre più spesso è il modello di impresa che proprio i giovani scelgono per avviare le loro start -up” concludono.