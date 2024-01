Incidente in autostrada, coinvolti mezzi pesanti: traffico bloccato

Liguria. Ancora un incidente sul nodo autostradale ligure, questa volta sulla A26, tra Masone e Ovada in dire Gravellona Toce.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 14 all’altezza del chilometro 24, è coinvolto un mezzo pesante. Autostrade ha fatto sapere che un camion ha urtato accidentalmente il piedritto, all’altezza del km 24 in corrispondenza del cantiere all’interno della galleria Lagoscuro: “Necessiteranno di almeno due ore per essere liberati – ha fatto sapere il Comune di Rossiglione – Il traffico sarà purtroppo dirottato sulla Statale per permettere soccorsi e sgombero”.

La circolazione è in effetti prevedibilmente bloccata lungo il tratto, e poco prima delle 15 erano 5 i chilometri di coda. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso insieme con la Polizia Stradale. Il personale della Direzione di Tronco di Genova sta coordinando le operazioni con il cosiddetto “Road Zipper” per sbloccare il traffico aprendo la seconda corsia in nord.

A chi proviene dalle riviere liguri ed è diretto verso Alessandria si consiglia di utilizzare l’A7, quindi la Diramazione Predosa-Bettole. A coloro che si trovano già in A26 a sud di Masone si consiglia di uscire a Masone e rientrare ad Ovada dopo aver percorso la viabilità esterna.

Ai veicoli leggeri è consigliata l’uscita a Masone per rientrare poi in autostrada a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A i soli camion diretti a Milano si consiglia invece di percorrere la A7 Serravalle-Genova, oppure per Torino e Alessandria percorrere la diramazione di Novi Ligure.

Martedì mattina i problemi si sono registrati invece sulla A12, tra Chiavari e Rapallo, per un cavo crollato all’interno di una galleria a causa del passaggio di un camion.