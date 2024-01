Incidente a Ferrania, soccorsi mobilitati [AGG.]

Agg. ore 16.18. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalla lamiere dell’auto. La conducente dell’auto è stata quindi trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Non risultano altri mezzi coinvolti nel sinistro”. Fine degli aggiornamenti.

Ferrania. Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ferrania, in frazione Prasottano, in via della Pace.

Al momento la dinamica del sinistro non è ancora stata resa nota, ma secondo quanto riferito l’incidente avrebbe coinvolto una sola auto con a bordo una donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118, la Croce Bianca di Carcare e la polizia locale.

Aggiornamenti in corso.