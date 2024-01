Incendio in A10, tir in fiamme: disagi al traffico in direzione Savona

Varazze. Tir in fiamme in autostrada. Un mezzo pesante ha preso fuoco oggi in tarda mattinata sulla A10, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione Savona.

L’incendio, scaturito per cause ancora da chiarire, ha interessato solo la motrice. Sul tratto autostradale il traffico è rimasto bloccato in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre.

In breve tempo il rogo è stato spento e l’autostrada è stata riaperta, pur con un paio di chilometri di coda da smaltire.

Fortunatamente non si registrano feriti.

I pompieri sono ancora impegnati per la rimozione del mezzo e il ripristino completo delle condizioni di sicurezza viaria.