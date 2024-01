Incendio a Ceriale, stufa a pellet in fiamme: una persona intossicata trasportata in ospedale

Ceriale. Incendio in un appartamento nel pomeriggio a Ceriale, a Peagna, in via Anthia.

Le fiamme sono divampate a causa del malfunzionamento di una stufa a pellet. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Albenga, che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l’abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito.

A causa dell’incidente una persona è rimasta intossicata e trasportata per gli accertamenti del caso in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.