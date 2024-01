In provincia di Savona boom di dimissioni nel 2022, nel 2023 ancora un (lieve) aumento: i numeri della Cgil

Savona. Secondo i dati forniti dalla Cgil di Savona, nel 2023 continua il trend di crescita delle dimissioni in provincia.

Se nel 2022 si è registrato un boom del numero delle cessazioni dei contratti di lavoro per dimissioni volontarie, nell’anno appena passato la crescita rallenta, ma prosegue. Nel dettaglio: 600 nel 2019, 350 nel 2020, 680 nel 2021, 1019 nel 2022 e 2081 nel 2023.

Per quanto riguarda i dati regionali, secondo l’elaborazione della Cisl Liguria su dati Inps, le dimissioni volontarie degli occupati sono state 11.419 e rappresentano quindi il 31,7% del totale. A lasciare il lavoro sono molti giovani fino a 29 anni in tutti i settori: 3.239 in un trimestre, il 28,2% del totale. Quelli che hanno lasciato il lavoro a tempo indeterminato sono 969. Si sono dimessi 802 giovani con contratti a termine, 967 in apprendistato, ai quali si aggiungono 56 stagionali, 190 somministrati, 245 con contratto intermittente.

Il segretario provinciale della Cgil Savona commenta i dati: “Questi numeri certificano quello che diciamo da tempo: anche in questa provincia la qualità dell’occupazione è bassa. Il lavoro è precario, sottopagato e le lavoratrici e i lavoratori cercando condizioni migliori. Oltre al numero degli occupati, contano anche le condizioni del lavoro”.

L’82% dei nuovi contratti nel savonese è a tempo determinato: “E’ normale che le persone continuino a sbattere le ali a destra e a sinistra per cerccare di trovare un lavoro più sicuro e meglio pagato”.

Dal punto di vista dell’occupazione nel 2023 è stata mantenuta l’occupazione del 2022. Si è registrato l’incremento di qualche unità riconducibili ai servizi al turismo. Negli ultimi anni la forza lavoro è diminuita (aumenta l’età, dimiuiscono i nuovi nati) a causa dell’invecchiamento della popolazione, il numero di occupati è decisamente elevato rispetto alla popolazione (nel savonese i pensionati superano di 12mila unità i lavoratori). Diminuisce la disoccupazione femminile che quest’anno è intorno al doppio di quella maschile (al 3,7%).