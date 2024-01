In arrivo “Elia: un racconto di mare e per il mare”: il documentario sulla pesca etica e sostenibile

Liguria. “Le nostre vite, non c’è niente da fare, sono dettate dagli incontri”: esordisce così il Regista Christian Olcese nel parlare di Elia Orecchia, noto pescatore genovese su cui lui ed Edoardo Nervi, Direttore della Fotografia, hanno realizzato il documentario che uscirà a breve: “Elia: una racconto di mare e per il mare”.

Elia fa parte di una famiglia di pescatori che da oltre trent’anni svolge la pesca alla circuizione delle acciughe. Nella sua storia il mare è molto più che una fonte di reddito: è vita che scorre sotto la superficie e sale a galla ogni notte, quando fuori è ancora buio e il giorno degli altri non è ancora cominciato. Che cosa significa pescare? Quanta consapevolezza serve per rapportarsi con il mare? Come si può rendere la pesca più sostenibile? Su questi interrogativi indaga il documentario dei due giovani affiancati da Gloria Aura Bortolini, Fotoreporter e Regista di Rai Uno. In un viaggio attraverso il mondo di Elia, lo spettatore verrà accompagnato a scoprire la possibilità di una pesca etica e responsabile. Il documentario tratterà di molti temi importanti, quali il problema relativo alle microplastiche, e saranno presenti interventi di svariate realtà scientifiche impegnate sul territorio per la conservazione dei mari e il delicato rapporto con la sua complessità.

“Riteniamo che sia sempre più importante prendere parte a progetti di questo tipo,” commenta Daniela Borriello, Responsabile Regionale di Coldiretti Impresa Pesca. “Oggi come non mai è fondamentale dare voce a chi, come Elia e la sua famiglia, porta avanti un mestiere antico e appassionante, atavico e complesso; legato a una passione ancestrale che merita di essere protetta e salvaguardata. Il potere del cinema è quello di raccontarci storie e farci entrare in mondi inesplorati: non vediamo l’ora che tutti possano scoprire quello di Elia Orecchia e dei pescatori che hanno fatto del mare la loro ragione di vita.”

Il supporto alle riprese di Edoardo Nervi è a cura di CR2 Produzioni. Nel documentario viene esposto e messo in luce l’aspetto più umano del pescatore; i pensieri poetici sul mare, le riflessioni di Elia sulla sua gioventù e sulla vita a contatto con l’acqua vengono messi per iscritto dalla poesia di Christian Olcese e narrati dalla voce fuori campo di Francesco Patanè, attore cinematografico italiano. La colonna sonora è a cura della genovese Ginevra Nervi, nota musicista e compositrice.

Gli enti patrocinanti del progetto sono il “Comune di Genova”, Coldiretti Liguria, Ecoefishent, Ogyre, WorldRise, Genova Blue District, Aps-Amici della Lanterna, Galata Museo del Mare e la testimonianza scientifica fornita dagli esperti dell’Acquario di Genova. Gli sponsor, invece, sono Igino Mazzola SPA (Maruzzella) e Indemar.