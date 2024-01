Imprese, ripartono i webinar gratuiti di “Eccellenze in digitale” promossi dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Savona. Ripartono gli appuntamenti con “Eccellenze in Digitale”, iniziativa in partnership tra Unioncamere, Google e Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di Commercio.

Obiettivo del progetto “Eccellenze” è sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescerne le competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali come, ad esempio, la cyber-sicurezza. Questa iniziativa consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar gratuiti, organizzati dai Punti impresa digitale.

“La precedente edizione del progetto – spiega l’ufficio Pid della Camera di Commercio Riviere di Liguria – ha aiutato le imprese ad affrontare pandemia e ripresa utilizzando le tecnologie. La nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo”.

Scopo degli incontri formativi è quindi fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti le imprese a restare competitive con particolare attenzione a sicurezza e contenimento dei costi.

Questi i nuovi appuntamenti in calendario:

– Martedì, 16 gennaio 2024 ore 10,30 – 12,30

Modulo 14 – Project management per la trasformazione digitale (lean e agile) e la Business intelligence

– Martedì, 30 gennaio 2024 ore 10,30 – 12,30

Modulo 15 – Credibilità, due facce di una stessa medaglia: come rendersi credibili agli utenti e come fidarsi di quello che si trova online

– Martedì, 6 febbraio 2024 ore 10,30 – 12,30

Modulo 16 – Paradigma “Industria 5.0”: la Sostenibilità insieme alle tecnologie digitali e web

E’ inoltre possibile, compilando un form, recuperare i seminari già svolti.

Le informazioni sul progetto e le modalità di iscrizione ai webinar sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria alla sezione Punto Impresa Digitale – Progetto Eccellenze in digitale al seguente link.