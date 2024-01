Impianti minimi per la gestione del ciclo rifiuti, Giampedrone: “Serve intervento normativo”

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione nella seduta dell’Assemblea legislativa ligure in cui ha chiesto alla giunta le eventuali ripercussioni sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche in merito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto la decisione di ARERA di individuare nelle Regioni gli enti responsabili dell’individuazione degli “impianti minimi” non conforme alla normativa nazionale.

Il consigliere ha rilevato che la sentenza chiarisce e mette in capo al Governo e non alla Regione l’individuazione degli “impianti minimi”.

L’applicazione del sistema introdotto da ARERA per ‘calmierare’ le tariffe nelle regioni meno dotate di impianti, come compostaggio, inceneritori e discariche, è stata sospesa per effetto di una raffica di sentenze del TAR – quattro in Lombardia e una in Emilia-Romagna, quest’ultima confermata anche dal Consiglio di Stato – nelle quali i giudici hanno valutato come illegittima la potestà conferita da ARERA alle Regioni di attribuire la qualifica di ‘minimi’ agli impianti di chiusura e di sottrarli al regime del libero mercato per assoggettarli, in nome del principio di prossimità e autosufficienza, a un sistema di flussi prestabiliti e tariffe concordate.

L’assessore al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha risposto che la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre scorso lascia irrisolta la discrasia tra la normativa nazionale e l’approccio di ARERA alle politiche tariffarie, ed è sempre più urgente un intervento chiarificatore a livello statale, sollecitato più volte da diverse Regioni e, ancora nei giorni scorsi, dalla Liguria.

“Serve un intervento normativo a livello nazionale che regoli in maniera definitiva l’applicazione del meccanismo di ARERA, con la previsione di un sistema misto che possa consentire di individuare gli impianti minimi nelle regioni più in ritardo per accompagnarle verso il libero mercato”.

“Questo anche al fine di stabilire i criteri per la definizione della Tari”. Secondo l’assessore, non ci sono comunque ripercussioni dirette sulla pianificazione regionale vigente.