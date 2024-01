Il vice presidente di Regione Liguria ha premiato i vincitori del concorso “Scattiamo… in fattoria”

Liguria. L’assessore all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana ha incontrato i vincitori del concorso fotografico “Scattiamo… in Fattoria” oggi, martedì 9 gennaio presso la vicepresidenza della Regione Liguria, a coronamento della tredicesima edizione di “Fattorie Aperte”, manifestazione principe di promozione dell’agroalimentare rivolta soprattutto alle scuole e ai più giovani tramite experience e laboratori.

Per suggellare la vittoria del contest di fotografie, che ricorda diversi aspetti ed emozioni di Fattorie Aperte 2023, sono stati donati prodotti tipici della Liguria (principalmente dolci della tradizione, vino DOC e olio Extra vergine di Oliva DOP Riviera Ligure) offerti dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria per rimarcare ancora una volta l’importanza dell’agroalimentare ligure e della sua promozione.

I vincitori della categoria giovani sono Leonardo Fontana (primo classificato, 10 anni) con “un coniglio in fattoria”, Alessandro Conte (secondo classificato, 9 anni) con “mani e nasse” e Damiano Conte (terzo classificato, 13 anni) con “un mare tra le reti”. Il podio della sezione adulti vede Denis Ciherean (prima classificata) con “alla corte degli ulivi” , Valeria Ghiorsi (seconda classificata) con “la tradizione in frantoio” e Fabrizio e Raffaele Conte (terzo classificato) con “tira le tue reti”. “Ringrazio tutti i partecipanti oltre ai premiati – dice l’assessore Alessandro Piana – che hanno sottolineato la bellezza e la rilevanza delle nostre fattorie didattiche e delle aziende ittiche. Sempre di più l’educazione alimentare, il turismo enogastronomico e di prossimità raccolgono presenze e consensi proprio nei luoghi in cui nascono materie prime e prodotti, stimolando la creatività dei partecipanti e raccontando i saperi e i sapori che ci contraddistinguono”