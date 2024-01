Il presidente della Provincia Olivieri incontra il nuovo prefetto Carlo De Rogatis: “Pronti a lavorare insieme per la comunità”

Savona. Questa mattina il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha accolto a Palazzo Nervi Carlo De Rogatis, il nuovo prefetto di Savona in sostituzione di Enrico Gullotti, entrato a far parte del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

Commenta Olivieri: “Dall’incontro, che ci ha permesso non solo di conoscerci personalmente, ma anche di confrontarci sulle tematiche operative più urgenti per il territorio provinciale, è da subito emersa un’immediata e reciproca sintonia di intenti che, sono certo, ci permetterà di approcciarci in maniera rapida e proficue alle singole questioni, traguardando con rapidità soluzioni efficaci e puntuali per l’intera comunità savonese”.

“Certo quindi dell’ottima collaborazione che andremo ad attivare, colgo quest’occasione per esprimere a De Rogatis il mio più sincero augurio per questa nuova esperienza professionale”.