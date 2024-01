Il maltempo colpisce la Liguria: frane, strade chiuse e alberi pericolanti

Liguria. Nottata di pioggia e maltempo in Liguria, dove venerdì 5 gennaio è scattata l’allerta gialla per il solo Levante con conclusione fissata alle 8 dell’Epifania.

Le piogge sono cadute su Genova e provincia dalle prime ore della mattinata di venerdì, e hanno continuato a scendere sino a notte inoltrata, accompagnate da forti venti e da un calo delle temperature. Conseguenza diretta, numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, smottamenti e frane. Una in particolare, finita sulla strada, ha portato alla chiusura di un tratto della SP 4 in località Santa Marta, tra Pontedecimo e Ceranesi, all’altezza del ponte ferroviario.

La chiusura è scattata nella notte, e sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli uomini della Città Metropolitana, che hanno sistemato i cartelli di avviso. La strada resterà interrotta sino alla completa messa in sicurezza. Altra frana anche nella vicina Serra Riccò, in via Carli: la strada è stata chiusa al transito in prossimità del civico 1, e per spostarsi da e per Pontedecimo è necessario percorrere via Paolo Gennaro passando dalla frazione di Prelo.

Un’altra frana si è verificata a Rapallo, lungo la strada per San Quirico, che è stata chiusa all’altezza del bivio tra via del Castellino e via dei Poggi. La frazione è quindi raggiungibile esclusivamente da Montepegli, come ha confermato anche il sindaco della cittadina, Carlo Bagnasco. Diversi altri interventi, come detto, hanno riguardato alberi e impalcature pericolanti e anche qualche allagamento, ma fortunatamente non si sono registrate situazioni più gravi.

Qualche protesta è comunque montata soprattutto sui social per la decisione di non emettere avvisi di allerta anche per il capoluogo ligure, complici i grandi quantitativi di pioggia caduti nelle ultime ore. Nel tardo pomeriggio di venerdì sono stati numerosi gli allagamenti, dalla Sopraelevata ai sottopassi, con conseguenti disagi per gli automobilisti e anche diversi incidenti legati anche all’asfalto bagnato.

Arpal nella notte ha comunicato che proprio in risposta alle piogge delle precedenti 6-12 ore, su Genova, entroterra e Levante è aumentato il livello di gran parte dei corsi d’acqua, che sono tutti rimasti in alveo. Gli incrementi di livello idrometrico più rilevanti si sono registrati in particolare su Entella e Vara, arrivati vicino alla soglia di guardia.

Confermati per l’Epifania il brusco calo delle temperature, con nevicate sopra i 1.500 metri, e i venti forti. Di tramontana, con raffiche di burrasca su centro e zone più orientali del Ponente, e di scirocco a Levante.