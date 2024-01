Il lieto fine

“Intanto, Cupido, guarito ormai dalla ferita che s’era rimarginata, non sopportando più a lungo la lontananza di Psiche, era fuggito da un’altissima finestra della stanza dove lo tenevano rinchiuso e, volando più veloce del solito sulle ali rinvigorite dal lungo riposo, accorse dalla sua Psiche”; Apuleio ci conduce alla conclusione del mito nella quale, una volta tanto, sembra che l’amore vinca sulle emozioni più infime degli uomini e degli dei. Intanto, come primo gesto, il dio innamorato decise di perdonare il peccato di Psiche, la curiosità, che l’aveva indotta ad aprire il dono destinato a Venere;j quindi risvegliò la fanciulla come in ogni fiaba futura a lieto fine e così la esortò: “sbrigati ora a eseguire l’incarico che ti ha affidato mia madre: al resto penserò io”. Eros, o Cupido come lo chiama il latino Apuleio, aveva già deciso di rivolgersi al padre degli dei, probabilmente contando sulla sua collaborazione. Le sue previsioni si rivelarono fondate, infatti Zeus approfittò dell’occasione esprimendo tutte le sue umanissime qualità da politico, lascio al lettore il diritto a un giudizio sull’etica dello stesso, sottolineando che, mancandogli di rispetto, il dio dell’amore aveva indotto, grazie alle sue frecce, lui, il signore e padre degli dei, a comportamenti poco onorevoli “impegolandomi in tresche e avventure d’ogni genere e, quindi, macchiando la mia fama e il mio buon nome con vergognosi adulteri”. Una volta scaricate le proprie responsabilità ecco che il Signore dell’Olimpo assicura il suo aiuto chiedendo in cambio che “se, per caso, sulla terra, ora, c’è qualche bella figliola, ma veramente coi fiocchi, tu mi ripaghi con quella del favore che ti faccio”.

L’epilogo della vicenda nella versione latina si allontana decisamente dalle origini greche colorandosi delle note più moderne, forse un po’ meno eleganti, del secondo secolo romano. Giove, lo chiamo alla latina anche se di Zeus qualcosa era in lui sopravvissuto, forse anche per eliminare un rivale, impose la fedeltà e il matrimonio a Cupido ma presentando la sua deliberazione come un compenso per il giovane anche se le parole pronunciate al consesso olimpico nei confronti dello stesso meritano di essere ascoltate con attenzione: “credo sia giunto il momento di mettere un po’ a freno i suoi ardori giovanili; sono troppe ormai le favolette che corrono in giro sui suoi adulteri e su tutte le sudicerie che combina. Occorre eliminare ogni occasione e contenere la sua giovanile lussuria con i vincoli del matrimonio. La ragazza già ce l’ha, l’ha anche sverginata: che se la tenga, ci vada a letto e si goda per sempre Psiche e il suo amore”. Se non è esempio di machiavelliana politica il discorso di un fedifrago sulla fedeltà coniugale… fatico poi a credere che la giovane sposa potesse leggere come una romantica esortazione all’amore le parole di Zeus, quel che è certo è che bevve il calice d’ambrosia che questi le offriva, viatico per l’acquisizione di immortalità divina e di una sede sicura sull’Olimpo tra i suoi simili e garanzia avallata dallo stesso Giove che “mai Cupido si scioglierà dal vincolo che lo lega a te e queste saranno per voi nozze eterne”. Esibendosi nuovamente in un gesto di sottile diplomazia, per ammansire la furente Venere, l’arguto Giove diede vita a un sontuoso banchetto nuziale. È evidente che l’interesse del poeta latino si sia spostato dalle vicende di Eros e Psiche al ruolo di lungimirante garante della forma etica e dei legami istituzionali spregiudicatamente interpretato da Giove, quello di cui ci informa intorno al destino dei due giovani si limita al fatto che dalla loro unine nascerà una nuova abitante dell’Olimpo, una bimba che avrà il nome di Voluttà.

Seppure la conclusione del mito da parte di Apuleio può facilmente ricordarci il classico e definitivo “e vissero tutti felici e contenti”, credo sia possibile soffermarci su alcuni elementi piuttosto interessanti. Il rapporto tra Eros e Psiche può ricordare quello fra il Principe e la fanciulla del momento, Biancaneve, Cenerentola e successive versioni fino a quelle moderne della “proletaria”, ma la condizione di subalternità del femminile rispetto al maschile, sia pragmaticamente che in una versione analitico simbolica, mi sembra ben più significativa. Se con Psiche si vuole intendere quella componente profonda e spesso inaccessibile che è l’essenza di ogni umano, se la si scopre come immortale e immateriale tanto da paragonarla all’anima, cioè al “quid inconoscibile” che distingue l’uomo da ogni altro vivente, insomma, al suo specchio interiore nel quale riflettersi tanto da potersi effettivamente incontrare e, forse, conoscere, ecco che il parallelo con la Eva biblica diviene più interessante. In effetti nel testo ebraico il termine che viene utilizzato per indicarla è Aishah che nell’ebraico corrente corrisponde a donna o moglie ma che nel Genesi potrebbe tradursi meglio come “aspetto femminile dell’io”. È evidente che la distinzione sessuale non è da intendersi in senso genitale, rappresenta piuttosto il rapporto tra materia e spirito, tra forma-limite e ulteriore-passaggio. L’anima così intesa è la causa e la parte attiva della trasgressione, è colei che pecca, è curiosità e desiderio di crescita, di conoscenza, anche a costo di infrangere il divieto, anzi, è proprio quello l’atto che le consente la prima ed estrema conoscenza, l’incontro con il sé. Adamo da solo, ancora privo di Eva, sottostà tranquillamente alle disposizioni di Dio, forse deludendolo, tanto che questi genererà Eva, collegandola intimamente con lui, colei che le violerà. L’anomalia dell’essere umano rispetto a ogni altro ente consiste nella sua capacità di non rispettare il limite denunciando il limite stesso del divino. Eros vorrebbe infrangere il diktat materno, ma senza assumersene le responsabilità, architettando un piano che si basava sulla condiscendenza di Psiche; le umanissime sorelle, forme elementari di Psiche che era bene svolgessero un ruolo e venissero vanificate nel portare a compimento l’incarico, l’indurranno alla ricerca e alla scoperta, insomma, a non rispettare le regole per meglio assecondare la propria natura.

Ognuno di noi, uomo o donna che sia, è al maschile Eros, spaventato e facile all’amore superficiale, desideroso di libertà ma incapace di assumersene la responsabilità, pronto, però, a perdersi completamente una volta conosciuta Psiche. L’immaturità adolescenziale di Eros lo indurrà a cercare di controllarla, di circoscriverla con il grande pericolo di avvilirla, umiliarla e trasformarla in oggetto. Quanta tragica attualità è riconoscibile in questa incompleta e ingannevole idea di amore? Mentre Psiche è il femminile che è in ognuno, non lo si può circoscrivere o censurare se non correndo il rischio di feroci auto ritorsioni e di gravi patologie… psichiche. Per essere davvero un adulto e quindi un soggetto capace a un “amore adulto”, nella prospettiva di Fromm, è necessario trovare una sana armonia tra le due componenti che non potrebbero vivere se non in relazione reciproca. Se una delle due componenti prevalesse, può sembrare pleonastico ma è importante ricordare che questo comporterebbe il sottostare dell’altra, ecco che l’incedere del sentimento diverrebbe claudicante. L’amore zoppo si avvilisce a ogni passo, logora il tragitto, colpevolizza il partner della fatica dell’incedere, conduce spesso alla separazione dei percorsi. Conseguenze ancora più tragiche e di altrettanto disperata attualità, possiamo riconoscerle negli effetti successivi alla fine di un “rapporto zoppo”: l’abbandonato, tradito o presunto tale, tenderà a sentirsi perso, incapace alla vita così privato della sua “stampella esistenziale”, che si è auto convinto di aver meritato con la propria dedizione, tanto da sentirsi in diritto di minacciarla e punirla per la sua imperdonabile colpa, avergli rivelato la propria inettitudine. Che poi questo accada prevalentemente alla componente maschile della coppia è estremamente interessante, ma una tale riflessione merita uno specifico approfondimento magari in una prossima occasione.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli