Il Leo Club Alba Docilia in campo per il gattile “Rifugio A-Mici delle Albissole”

A sostegno del neo-rinato rifugio per i gatti “A-Mici delle Albissole”, i ragazzi del Leo Club Albadocilia, gruppo giovanile dell’omonimo Lions Club delle Albisole, sono scesi in campo con alcune iniziative che hanno coinvolto la cittadinanza.

Attivandosi direttamente per fornire alla struttura alimenti e generi di prima necessità, i ragazzi hanno organizzato una piccola raccolta alimentare che ha visto la partecipazione del negozio “La Pecora Nera”, di via Repetto ad Albissola Marina e del punto vendita Pet Store della Conad in Zona Grana, sempre ad Albissola Marina.

L’energia del gruppo guidato dal presidente Gianmaria ha trascinato i cittadini e i clienti che, con entusiasmo e generosità, il 28 ottobre scorso, hanno consentito una raccolta di 100 Kg di alimenti, consegnati la sera stessa alla struttura.

L’iniziativa dei ragazzi ha visto il contemporaneo avvio di una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofundme, il cui ricavato ha portato all’acquisto di quasi 300kg di pellet per alimentare la stufa che tiene al caldo i quasi cinquanta mici ospitati nella struttura. Le volontarie hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della scorta di pellet, consegnata il 16 gennaio, di cui c’era veramente bisogno in questi giorni di rigido inverno.

I ragazzi, che hanno ricevuto il plauso e il sentito ringraziamento delle volontarie, si impegneranno ulteriormente per il loro convinto aiuto e sostegno alla struttura, ben accudita dalle persone che da anni si occupano del rifugio e che sanno far fronte ai

bisogni, alle cure e alle necessità degli animali feriti, malati o abbandonati.