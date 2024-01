“Il Girotondo” di Albenga festeggia i suoi vent’anni con l’apertura della scuola dell’infanzia

Albenga. Il nido d’infanzia “Il Girotondo” di Albenga compie vent’anni e si “regala” una scuola dell’infanzia.

Era il 18 gennaio del 2004 quando una giovanissima Francesca Radini varcava per la prima volta la porta de “Il Girotondo”. Era “un sogno che si trasformava in realtà, un desiderio che aveva sempre avuto che finalmente poteva stringere tra le mani”. Da allora sono passati 20 anni e “Il Girotondo” giorno dopo giorno e anno dopo anno “è cresciuto, cambiato e si è evoluto sotto ogni aspetto e forma. All’inizio nasceva come ludoteca e servizio integrativo all’asilo nido ma nei primi mesi del 2013 diventa nido d’infanzia, dove nel luglio dello stesso anno, Simona Ferrari (seconda titolare), che già in passato ne era stata parte, vi entra ufficialmente come socia”.

Da quel momento, insieme, Francesca e Simona riescono a mettere in pratica la loro idea di creare “uno spazio innovativo e professionale a servizio della prima infanzia, dove il bambino viene accompagnato in un percorso di scoperta e sviluppo delle proprie caratteristiche e potenzialità”. E per rendere tutto ciò ancora più realistico, nel gennaio del 2021 “Il Girotondo” cambia sede e si trasferisce a Leca d’Albenga, dove una struttura più ampia, da la possibilità alle due titolari e alla loro equipe di dar vita a spazi studiati e pensati per mettere il bambino al centro di una nuova pedagogia fatta di esperienze concrete e reali. Alcuni tra gli spazi creati sono l’atelier della sabbia, l’atelier della paglia e la biblioteca, dove quest’ultima nasce non solo come luogo di lettura per i bambini durante la mattinata ma come spazio dove questi ultimi e la loro famiglie possono trascorrere del tempo prezioso insieme.

“Esattamente due anni fa, per il nostro diciottesimo compleanno, ci era stato chiesto quali fossero i nostri sogni nel cassetto, quali progetti avevamo in serbo per il futuro e la nostra risposta è stata che di certo non ci saremmo fermate, forse mai. E così è stato: per i nostri 20 anni abbiamo deciso di investire nell’apertura di una sezione della scuola dell’infanzia in modo tale da accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita”.

“Da settembre 2024, al piano primo del nostro stabile, prenderà vita la sezione di scuola dell’infanzia che, insieme al nostro nido, completerà la nostra proposta formativa. L’idea di creare un polo 0-6 è nata dall’esigenza di offrire continuità ai bimbi che frequentano il nostro nido e dalla richiesta delle loro famiglie, ma non solo, sono benvenuti tutti coloro che vogliono entrare a far parte della nostra comunità di Girotondo e di quella che noi, chiamiamo famiglia. In questo nuovo progetto abbiamo voluto dedicare molta cura ed attenzione agli ambienti, intesi come luoghi di apprendimento piacevoli e stimolanti, che si prendono cura di chi li frequenta, condividendo il pensiero di Loris Malaguzzi, che intende lo spazio come ‘terzo educatore’, ossia che la qualità degli spazi vada di pari passo alla qualità dell’apprendimento, sostenendo l’autonomia e la competenza dei bambini”.

Le due realtà avranno spazi propri e alcuni condivisi. La scuola avrà gli stessi orari del nido d’infanzia e comprenderà un pre-scuola dalle 7.30 alle 8 e un dopo scuola dalle 16 alle 18.30.

Le titolari aggiungono: “Siamo alla ricerca di una figura con la laurea in scienze della formazione primaria (LM 85 bis) che voglia far parte della nostra equipe per mettersi in gioco e condividere con noi questa esperienza. Chi fosse interessato può mandare il curriculum a info@girotondoalbenga.com”.